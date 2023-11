’Service Fast’ e privati, nuove donazioni all’Hospice

Due nuove generose donazioni di arredi per l’Hospice di Savignano sono state consegnate, durante una cerimonia alla presenza del vicesindaco di Savignano Nicola Della Pasqua, della responsabile cure palliative Cesena e Hospice Savignano ERoberta Camagni e dei donatori. La ditta Service fest Società Cooperativa di Cesena con l’ad Giuseppe Raggini, per il 30° anniversario dell’azienda, ha donato all’Hospice gli arredi per sette stanze di degenza, per la stanza-guardiola infermieri, e per lo studio-accoglienza. Due cittadini inoltre, Gianluca Evangelista, insieme al cognato Stefano Tani, in memoria della sorella Raffaella, hanno donato gli arredi per quattro stanze di degenza.

La dottoressa Elena Amaducci, responsabile della struttura semplice cure palliative Cesena e Hospice Savignano, ha ringraziato i donatori per la generosità e la sensibilità dimostrate nel fornire il loro sostegno con queste donazioni che hanno consentito di rinnovare gli ambienti rendendoli più accoglienti e confortevoli per il servizio ai malati, e migliorare la qualità dell’assistenza.

Grande soddisfazione per Giuseppe Raggini amministratore delegato Servicefest, per Gianluca Evangelista insieme al cognato Stefano Tani e al vicesindaco.

e.p.