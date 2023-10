"Servizi all’infanzia, porto a Bruxelles l’esempio di Cesena"

"Servizi sanitari, cura per l’infanzia, mensa scolastica e casa sono servizi e diritti erogati in quasi tutta Europa dagli enti locali e il nostro ruolo di amministratori è cruciale per strappare i più piccoli dalla povertà e dall’esclusioso di Cesena, Enzo Lattuca, nominato ieri a Bruxelles relatore nella commissione Lavoro e Politiche sociali (Sedec) del Comitato europeo delle regioni del parere sui diritti dei bambini e l’attuazione della Garanzia per l’infanzia dell’Ue a livello regionale e locale.

Si tratta della Commissione politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura, del Comitato europeo delle Regioni, organismo dell’Unione Europea composto da rappresentanti degli enti locali territoriali provenienti dai 28 Stati membri.

"A oltre due anni dall’approvazione della Raccomandazione del Consiglio europeo – commenta Lattuca – la Garanzia Infanzia è ormai una realtà in quasi tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Sono finalmente stati approvati i Piani nazionali, ma ora è necessario un ultimo passo per dare concretezza al pilastro dei diritti sociali sui territori passando dalla programmazione all’attuazione locale. Si tratta di servizi e diritti erogati in quasi tutta Europa dagli enti locali e il nostro ruolo di amministratori è cruciale per strappare i più piccoli dalla povertà e dall’esclusione sociale".

"Come relatore di questo Parere del Comitato europeo delle regioni – prosegue il sindaco – rimarco che è fondamentale garantire i diritti a tutti i bambini, in particolare quelli più bisognosi o vulnerabili: una sfida che si vince solo insieme ai territori. Va quindi creato un programma specifico di sostegno degli enti locali e delle regioni per costruire modelli operativi e questa è l’occasione per valorizzare l’esperienza del nostro Comune di Cesena su questi aspetti fondamentali per il futuro di Cesena e del paese".