Servizi per le imprese Oggi il Forum Lungarini Biz

Oggi alle 16.30 al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico si svolgerà il primo appuntamento dei ‘Forum Lungarini Biz’. L’intento è quello di fornire agli imprenditori del territorio tutti gli strumenti necessari a rendere la propria azienda durevole nel tempo, in costante crescita e sempre più connessa al territorio. ‘Azienda Immortale’ è in effetti il titolo del primo degli incontri organizzati da Lungarini, storica agenzia assicurativa cesenate. Durante la giornata si parlerà di dati, visione macroeconomica, pianificazione successoria per consolidare il futuro e welfare aziendale come parametro distintivo. Interverranno alcuni relatori di rilevanza nazionale: Piergiorgio Giuliani, economista e professore presso Università Europea di Roma, Massimo Doria, presidente di Kleros società specializzata in protezione patrimoniale e Massimo Balzani, consulente del lavoro servizi industriali. "Quello odierno – commenta David Sonnacchi, direttore commerciale Lungarini Biz - sarà il primo di una serie di incontri nei quali cercheremo di portare re di eccellenza, per stimolare confronti e dialogo fra gli imprenditori, facendo conoscere e radicare i vantaggi legati a una oculata e lungimirante programmazione". Il Forum è a invito, è possibile accedere alla lista d’attesa collegandosi al sito al link Https:bit.lyEvento-Lungarini-Biz.