Servizi sociosanitari. Attivati tre nuovi ‘Pua’

Si chiamano ‘Pua’ (Punti Unici di Accesso ai servizi sociosanitari) e sono i nuovi centri di riferimento per i servizi dedicati in particolare a persone con bisogni che richiedono unitariamente interventi sanitari e azioni di protezione sociale. Vanno a potenziare le funzioni degli attuali cinque Sportelli Sociali già attivi su tutti i Comuni del territorio dell’Unione Valle Savio. I tre Pua attivati dall’azienda sanitaria sono a Cesena, Mercato Saraceno e San Piero in Bagno.

L’Ausl Romagna spiega in una nota che "Il Pua nasce per semplificare e facilitare i cittadini nell’accesso unitario ai servizi sociosanitari, permettendo una valutazione sanitaria e sociale congiunta dei bisogni della persona e l’individuazione del percorso appropriato da attivare per la tutela della sua salute, superando la settorializzazione dei singoli interventi".

I Pua che si attivano nel Distretto di Cesena Valle Savio, strutturati grazie ad un lavoro di progettazione congiunto tra servizi sanitari Ausl e servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio, sono tre, articolati secondo un modello organizzativo ‘hub and spoke’, così da garantire la prossimità delle attività previste su tutto il territorio distrettuale: il Pua hub collocato a Cesena, presso la struttura distrettuale in Corso Cavour 180 (al piano 1), il Pua spoke presso la Casa della Comunità di Mercato Saraceno (via Decio Raggi 16 – al piano 2) e il Pua spoke presso la Casa della Comunità di San Piero in Bagno (Via Guglielmo Marconi 36 – al piano 1).

Le equipe che operano nei Pua sono costituite da assistenti sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio e da infermieri del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità Cesena dell’Ausl Romagna, tra cui anche l’infermiere di famiglia e comunità dove già presente. La loro funzione è quella di orientare i cittadini, i familiari/caregiver sui diversi percorsi assistenziali, sulle prestazioni sociosanitarie possibili e sulle modalità di accesso ai servizi, oltre che a facilitare il percorso di presa in carico attraverso una prima valutazione dei bisogni integrata, individuando le soluzioni più adeguate.

I riferimenti telefonici per contatti e appuntamenti : Cesena e Montiano 0547-356856; Vallata del Savio 377-684560.