Servizio civile, 4 posti nel settore cultura

Un’opportunità di crescita e di esperienza professionale in ambito culturale per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Il Comune di San Mauro Pascoli ha aderito al bando del Servizio civile regionale 2023 mettendo a disposizione quattro posti nel settore culturale attraverso il progetto ’Savio e Rubicone fiumi di cultura’ che prevede l’impiego di volontari presso il museo ’Casa Pascoli’ e presso la Biblioteca comunale. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di San Mauro Pascoli dal quale è possibile scaricare la modulistica per la partecipazione. La scadenza per la presentazione delle candidature è quella di domenica 23 luglio. Il progetto ’Savio e Rubicone fiumi di cultura’ consentirà a giovani tra i 18 e i 29 anni, di partecipare attivamente alla valorizzazione del patrimonio pascoliano tramite molteplici attività al museo Casa Pascoli, oltre alla promozione della lettura e di eventi culturali nella Biblioteca comunale.

Il Servizio civile avrà una durata di 10 mesi, inizio il 2 ottobre con un impegno settimanale di 25 ore. Il compenso previsto è di 444,30 euro mensili. La domanda va inviata a Volontaromagna Odv, ente titolare del co-progetto, entro le 23.59 del 23 luglio. Dice la sindaca Garbuglia: "Con questo progetto intendiamo offrire un’opportunità di crescita e orientamento professionale ai nostri giovani, coinvolgendoli in un settore strategico per San Mauro. Garantiremo una più ampia fruibilità e conservazione del nostro patrimonio culturale e con il contributo dei volontari importante per poter migliorare alcuni aspetti della valorizzazione e della promozione dei nostri luoghi culturali rispetto all’accoglienza del pubblico, alla promozione di iniziative e alla conservazione del nostro patrimonio bibliografico, storico e culturale".

Ermanno Pasolini