Servizio civile, c’è il bando per un anno nel Parco

Scade il 10 febbraio 2023 il termine per presentare le domande (per giovani da 18 a 28 anni) per partecipare ad un anno di servizio civile nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’Ente promotore è ARCI servizio civile Forlì ASP (www.arciserviziocivile.itforli), che può essere contattato al numero 0543409483 ([email protected]). Dei quattro ragazzi selezionati, due verranno impiegati nella sede del Parco a Pratovecchio Stia (AR), e due presso la Comunità del Parco a Santa Sofia. L’impegno prevede un assegno mensile di 444,30 euro. I partecipanti al servizio civile saranno impegnati nelle mansioni di monitoraggio delle specie animali presenti nel Parco, raccolta e conservazione ambientale e culturale, supporto nella ricerca bandi e predisposizione progetti, sviluppo della partecipazione della comunità. "Il Servizio civile universale - sottolinea il presidente del Parco, Luca Santini - permette di dedicare un anno della propria vita all’impegno verso gli altri e alla natura, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. Il progetto del Parco Nazionale interviene nella conservazione ambientale e nella promozione delle attività compatibili. Le sue azioni cercano di favorire, in particolare, la divulgazione e la conoscenza della biodiversità. Nel pieno dell’emergenza ambientale, con la grande sfida per il clima che egemonizzerà le scelte politiche ed economiche dei prossimi anni, trovare entusiasmo e determinazione in questo impegno rappresenta, in modo compiuto, militanza per il futuro della Terra che condividiamo".

Gilberto Mosconi