È ancora attivo il bando per il Servizio civile universale, che per il Comune mette a disposizione 7 posti da assegnare a giovani tra i 18 e i 29 anni. La scadenza precedentemente fissata per il 10 febbraio è stata prorogata al 20 febbraio. L’impegno richiesto ai volontari è di 1.145 ore annuali con 25 ore settimanali e 5 giorni di servizio per tutti i progetti e tutte le sedi; il rimborso spese mensile netto è di 444,3 euro. Il link per la domanda è sui siti dell’Arci Servizio Civile Cesena ed in quello del Comune di Cesenatico.