Servizio civile, oggi scade la domanda

A Longiano sono gli ultimi giorni per rispondere al bando del Servizio Civile Universale e quest’anno nel territorio longianese l’offerta è molto ampia e varia. Sono ben 11 i posti disponibili per svolgere il servizio civile che è aperto a ragazze e ragazzi da 18 anni compiuti a 28 anni. Il Servizio Civile Universale ha una durata di dodici mesi, con orario di servizio di venticinque ore settimanali e rimborso pari a 444,30 euro mensili. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle 14 di oggi, salvo proroghe del Dipartimento.

Nel territorio comunale hanno presentato progetti diversi enti del terzo settore: Arci Servizio Civile, che coinvolge direttamente il Comune di Longiano come ente attuatore; Fondazione Tito Balestra e Cooperativa Sociale Oasi. Mentre VolontaRomagna Odv ha presentato un progetto in ambito educativo pomeridiano che coinvolge l’associazione Homo Viator e mette a disposizione quattro posti. In ambito assistenza invece la Comunità Papa Giovanni XXIII ha presentato un progetto che si realizza presso la comunità di Balignano, dedicato a persone affette da dipendenze.

Avis nazionale è alla ricerca per sostenere l’Avis comunale. Ha detto Mauro Graziano sindaco di Longiano: "Credo molto nei valori in cui si fonda l’esperienza di servizio civile con il quale i giovani possono partecipare alla vista della nostra Repubblica, vivere dentro le nostre istituzioni, cooperare con volontari e professionisti del terzo settore, imparare un mestiere e maturare competenze. Auguro a tutti gli aspiranti volontari una buona ricerca". Gli interessati, utilizzando l’identità digitale (Spid), possono candidarsi presentando la domanda solo attraverso la piattaforma Domanda on Line (https:domandaonline.serviziocivile.it). È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto. Info: 340 9623056.

Ermanno Pasolini