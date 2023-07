Servizio Civile Regionale 2023, 11 Operatori Volontari Ricercati dall'Azienda Usl della Romagna

L’Azienda Usl della Romagna cerca 11 operatori volontari per la partecipazione ai progetti del servizio civile regionale 2023. La scadenza per la presentazione delle domande è il 23 luglio. I progetti, con una durata massima di 11 mesi e avvio ad ottobre 2023, prevedono 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni conun compenso mensile di 444,30 euro, oltre l’accesso gratuito alle mense. Possono partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 29 anni. È possibile consultare le pagine internet dedicate al servizio civile: https:www.auslromagna.itcomunitaservizio-civile-universale#co-progetto-comunita-consapevoli-e-solidali.