Servizio Civile Regionale, scade il 23 luglio il bando per 18 volontari

Scade il 23 luglio il bando di Servizio Civile regionale per cui sono stati assegnati 3 volontari alla Primaria del Sacro Cuore, 3 alla Secondaria di I grado e 3 alla Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia nel coprogetto “Uno, nessuno, centomila”. Possono partecipare i giovani in età compresa fra i 18 e i 29 anni. Il progetto ha una durata di 11 mesi a partire dall’1 settembre 2023, comporta un impegno di 25 ore settimanali per 5 giorni ed un rimborso di 440,30 euro mensili. La domanda va inoltrata entro le 23:59 del 23 luglio via mail ad [email protected] o ttramite raccomandata AR a VolontaRomagna Viale Roma 124 – 47121 Forlì (FC). Tutte le informazioni sul sito www.sacrocuorecesena.itservizio-civile-regionale-2023