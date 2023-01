Servizio civile, sette posti tra musei e biblioteche

di Giacomo Mascellani

Sono sette i posti disponibili a Cesenatico nel bando per il Servizio civile universale, promosso dal Dipartimento Politiche giovanili. Vi possono accedere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti, sia italiani, europei comunitari e stranieri in possesso del permesso di soggiorno. L’impegno richiesto per i volontari è di 1.145 ore annuali con 25 ore settimanali e 5 giorni di servizio per tutti i progetti e tutte le sedi individuate dalle stesso Comune. I lavoratori hanno diritto a 20 giorni di permesso retribuiti, 15 giorni di malattia retribuiti con un rimborso spese mensile netto di 444,3 euro. Il link per inoltrare la domanda è disponibile sul sito dell’Arci servizio civile Cesena e anche sul sito istituzionale del comune di Cesenatico. Il bando di gara è già stato pubblicato ed il termine ultimo per poter inviare la domanda è venerdì 10 febbraio. Per farlo occorre accedere con lo Spid ed utilizzare la piattaforma Dol, collegandosi a domandaonline.serviziocivile.it, o attraverso il sito di Arci servizio civile che è www.arciserviziocivile.itcesena. Gli interessati possono contattare l’Arci di Cesena per richiedere ulteriori informazioni e scoprire i vari progetti del territorio.

A Cesenatico le sette persone disponibili saranno impiegate nel settore cultura, nel settore scuola e nel turismo; un giovane lavorerà al Museo della Marineria, due alla Biblioteca Comunale in piazza Ciceruacchio, uno a Casa Moretti, la casa museo ricavata dove nel secolo scorso visse il poeta e scrittore, uno al settore cultura nell’ambito degli spettacoli che l’Amministrazione comunale organizza sia durante la stagione primaverile estiva che in quella invernale; un giovane lavorerà all’ufficio scuola e uno all’ufficio turismo all’interno del Palazzo ’Primo Grassi’ in viale Roma.

Il rimborso spese non è sicuramente alto, tuttavia per un giovane questa esperienza può essere significativa, perchè aver lavorato in questi ambiti fa curriculum. Il vicesindaco Lorena Fantozzi è tra le persone che crede maggiormente in questo progetto: "Per noi il Servizio civile rappresenta una grande opportunità dedicata ai nostri giovani del territorio ed anche una bella risorsa per la macchina comunale, che può contare su ragazze e ragazzi motivati e pieni di entusiasmo, desiderosi di fare esperienze interessanti e inserirsi nel mondo del lavoro. Auspico che l’adesione al bando sia grande, perchè noi i ragazzi li aspettiamo a braccia aperte".