Servizio civile, tre posti all’Avis di Cesena

Avis Comunale Cesena mette a disposizione tre posti (due alla sede di Case Missiroli e uno all’Ospedale Bufalini) nell’ambito del bando 2023-2024 per il nuovo Servizio Civile Universale. Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 14 del 10 febbraio. L’invito è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni non compiuti, che siano interessati a trascorrere un anno formativo e dinamico e di conoscere da vicino il mondo del volontariato e della salute. Si tratta di una formidabile opportunità per coniugare lavoro, etica, pace, solidarietà e per svolgere un’esperienza di crescita umana e professionale. L’attività prevista, infatti, permetterà ai giovani coinvolti di stare a contatto con donatrici e donatori e di partecipare ad una formazione qualificata su molti argomenti: comunicazione sociale, volontariato e non-profit, donazione del sangue, protezione civile, alimentazione, educazione civica e molto altro. Inoltre sarà possibile collaborare con i volontari e i ragazzi del Servizio Civile delle altre sedi dell’Emilia Romagna per realizzare insieme progetti di sensibilizzazione. Ai Volontari del Servizio Civile saranno riconosciuti 444,30 euro netti mensili. La domanda va presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, collegandosi a https:domandaonline.serviziocivile.it. Per info telefonare allo 0547 - 613193 tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 13.