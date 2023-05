Servizio psicologico alla scuola Ada Negri per genitori e docenti

Alla scuola Ada Negri è aperto al pubblico lo ’Sportello d’ascolto’ diretto dallo psicologo Andrea Bilotto. L’iniziativa offre a genitori e insegnanti delle scuole materne ed elementari, un servizio di consulenza psicopedagogica nell’ambito del progetto ’Bi-sogni in ascolto’. Il progetto sarà attivo fino a fine giugno ed è un importante strumento offerto come momento di confronto per famiglie e docenti. Il servizio è su appuntamento al numero 371-1233135 ed è attivo lunedì e mercoledì. Bilotto riceve il giovedì dalle 15 alle 18.