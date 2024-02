Servizio sanitario diurno: "Presidio fondamentale"

Nei giorni scorsi presso il Poliambulatorio T. M. Plauto di Sarsina si è tenuto a battesimo il nuovo servizio sanitario h 12. Presenti il sindaco Enrico Cangini, la direttrice del distretto sanitario di Cesena, Paola Ceccarelli, e alcuni medici di famiglia del nucleo di cure primarie Valle Savio. Sono infatti questI ultimi gli attori del servizio che è stato attivato dal 1 febbraio scorso.

L’ambulatorio è gestito dai medici di Medicina Generale della Valle del Savio presso il quale, in caso di necessità, ci si può rivolgere negli orari in cui il proprio medico di famiglia non presta servizio in ambulatorio. In questo sarà possibile erogare tutte le prestazioni ambulatoriali di assistenza primaria con eventuali prescrizioni di terapie e indagini diagnostiche. L’orario di apertura sarà garantito dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì e venerdì e nei pre-festivi dalle 8:30 alle 12:30 (ad eccezione del sabato) e sarà coperto con la turnazione dei vari medici di Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno. Un valore aggiunto a questo servizio sanitario è rappresentato dall’appostamento di una ambulanza h12 per tutta la media vallata del Savio.

"Era un obiettivo di mandato e l’abbiamo raggiunto – commentano il sindaco Enrico Cangini e l’assessore alla sanità Filippo Collinelli – che vede incrementare i servizi sanitari per tutti i cittadini sarsinati. Un presidio fondamentale che darà continuità all’assistenza primaria e che consentirà, anche quando il proprio medico di base non è presente, di poter accedere alle prestazioni urgenti. Ringraziamo di vero cuore i professionisti dei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno che con spirito di servizio hanno deciso di arricchire la nostra comunità con la loro professionalità".

Edoardo Turci