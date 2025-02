"Servizio sanitario impeccabile"

Ivan Frani è molto soddisfatto del suo medico di base, Francesco Pignatosi. "Il servizio che offre il mio medico è ottimo e devo dire che non posso assolutamente lamentarmi. Sono soddisfatto del servizio sanitario in generale. Il mio medico mi risponde subito appena ho necessità. Nell’ambulatorio ci sono due segretarie che rispondono sempre al telefono e non ci sono mai attese per impegnative o ricette. Devo dire che mi sento molto fortunato perché sento molte persone lamentarsi dei loro medici di base. Io poi fortunatamente ho bisogno di rado del servizio".