"Servono incentivi per l’assunzione dei giovani"

Anche la categoria dei negozianti, che è fra quelle maggiormente penalizzata dalla crisi economica, deve fare i conti con la reperibilità degli stagionali. Lorena Della Motta, storica commerciante del lungomare di Valverde e presidente di Confesercenti Cesenatico, sottolinea le difficoltà legate ai contratti di lavoro: "C’è bisogno di incentivi per i giovani, occorrono strumenti idonei e regole nuove che ancora non riusciamo ad ottenere, perchè spesso i politici non sono in sintonia con gli imprenditori. Nel ricettivo e nei pubblici esercizi c’è la difficoltà di avere apprendisti, ma nel commercio è peggio, perchè per le commesse non c’è questa possibilità, in quanto nel settore commercio non siamo riconosciuti come stagionali. Alle sofferenze di un settore in grande difficoltà, si uniscono quelle di non potere usufruire di sgravi fiscali e della possibilità di pagare meno contributi _ conclude Della Motta _, in un momento dove invece abbiamo bisogno di questi aiuti concreti."

Per Giancarlo Andrini, presidente di Confcommercio, "la vecchia normativa ci mette in difficoltà e sono state fatte richieste per ampliare la platea dei giovani a tutte le scuole. Nel nuovo contratto del commercio che è in discussione da anni, potremmo superare il problema, ma la trattativa è lunga perchè ci sono tanti altri aspetti in discussione. Le difficoltà permangono ma la sensazione è che ci siano un pò piu richieste di persone interessate a lavorare; è un segnale buono per noi, ma dal punto di vista sociale no e forse è l’effetto del reddito di cittadinanza tolto. Noi abbiamo attivato un piano per fare gli annunci, trovare canali giusti e lavorare con agenzie specializzate, a Cesena qualche risultato si è visto e auspichiamo di vederne anche in riviera. Molte imprese giovani sono nella mentalità di dare più riposo, perchè a loro volta sono stati stagionali. Il problema del reperimento di stagionali riguarda anche i magazzini ed i supermercati".

Giacomo Mascellani