"Servono mezzi per liberare le strade"

Situazione drammatica a Mercato Saraceno, la sindaca Monica Rossi sta lanciando l’Sos per avere al più presto grossi mezzi movimento terra per liberare dalle frane le strade principali di collegamento dell’intero territorio. Quasi tutte le strade comunali e provinciali sono interessate da frane e smottamenti e la terra continua a muoversi. Molte frazioni isolate fra cui Ciola, Musella, Cà di Pisino, Schiazzano, Monte Iottone, Monte Sasso, Maiavolo, Mastro, Tombette ed altre piccole località. E’ stato chiuso lo svincolo dell’E 45 di Mercato Saraceno direzione Roma, per il crollo di una parete di contenimento dello svincolo stesso. Da ieri manca la corrente elettrica nella zona della media vallata del Borello, Piavola, Linaro, Ranchio per la caduta dei pali Enel e sfilacciamento dei fili elettrici fino al sottostante cimitero di Linaro sulla Provinciale Borello-Ranchio; A seguito di smottamenti in vari punti del terreno è stata sospesa la fornitura del gas e di acqua per timore di fuoriuscite lungo le linee, La strada di Nuvoleto (Linaro) è pressoché interamente franata ed è "partito" anche bosco che la fiancheggia. I più stanno utilizzato dei generatori di corrente in attesa del ripristino della corrente elettrica. La difficoltà principale è quella di non poter raggiungere (o spostarsi), tutte queste zone causa l’impraticabilità delle strade per fare fronte alle necessità di chi vi risiede.

Edoardo Turci