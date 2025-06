"Servono protezioni sul ponte del fiume Rubicone"

Andrea Palermo e Chiara Magnani, consiglieri comunali a Savignano sul Rubicone, della lista ’Coraggio Savignano Cambia’, su segnalazione di un folto gruppo di abitanti della frazione di Fiumicino, hanno fatto presente alcune criticità del centro abitato.

Dicono Andrea Palermo e Chiara Magnani: "Il ponte sul fiume Rubicone è privo di qualsiasi protezione con il rischio che qualcuno possa inserirsi tra gli spazi presenti nell’inadeguata ringhiera di protezione. Sono pericolosi i 4 angoli di accesso al piccolo marciapiede pedonale sia per i pedoni che per le auto che rischiano di sbattere con le gomme sull’angolo in ferro. La scorsa settimana, come ci hanno riferito sei residenti, una signora è inciampata nel ferro, cadendo. La via Fiumicino è molto frequentata. Bisognerebbe limitare la velocità delle auto con dissuasori oppure altri metodi. Considerato poi che dopo il circolo c’è l’ingresso della scuola, negli orari di punta la strada è intasata. Ma c’è dell’altro. Ci hanno comunicato che nella scuola quando piove ci sono sempre problematiche di infiltrazioni di acqua. Chiediamo a chi di dovere di porre un qualche rimedio. Non sono considerazioni di noi due, ma specifiche richieste dei cittadini che abitano a Fiumicino".

e. p.