Sessanta anni di ciclismo. La festa della Fiumicinese

Presentate le nuove squadre 2025 della Fiumicinese Fait Adriatica, al salone parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo, con 265 partecipanti. Così è stato festeggiato il 60° anno di attività, presenti il presidente Rino Sarpieri, lo staff tecnico coordinato dal team manager Christian Zamagni, il sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua, Pierluigi De Vitis presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna. La società ha confermato le squadre per il 2025 con ben 17 atleti della categoria Allievi: Albonetti Antonio Paolo, Riccardo Anelli, Lorenzo Antonucci, Matteo Baldacci, Michele Berardi, Nicolò Campidelli, Rocco D’Ambrosio, Simone Deluigi, Federico Fagioli, Matteo Girardi, Tomas Marconi, Edoardo Mini, Mathias Silva Lima Rosetti, Manuel Soccodato, Federico Tomasetto e Leonardo Zamagni.

La Fiumicinese ha riconfermato la squadra femminile Esordienti: Alice Andreoli, Viola Bellavista, Anita Andreoli, Emma Barbato, Ginevra Sambi, Elena Senni, Anita Valbonesi, Lucia Tini, Serena Capacci, Giulia Dollaku e Linda Zoffoli. La società avvierà al ciclismo 32 ragazzi e ragazze fra i 6 e i 12 anni, i Giovanissimi che sono: Francesco Fernandez Olivero, Slessandro Gallo, Francescio Tana, Giacomo Vaenti, Edorado Venturi, Giulia Paci, Filippo Rinaldi, Edoardo Muratori, Riccardo Antonucci, Ethan Fantini, Sofia Nunziatini, Giorgia Paolucci, Viola Barbato, Alex Ficara, Pietro Galassi, Micol Muccioli, Simone Muratori, Pietro Paolacci, Azzurra Pirazzoli, Vittoria Santoni, Andrea Baldacci, Filippo Nunziatini, Erika Ronconi, Alex Siroli, Jacopo Tavaglione, Gabriel Buda, Ryan Fanti, Michele Lodise, Liam Lombardi, Mattia Muccioli, Melissa Pirazzoli e Davide Rocchi.

I direttori sportivi delle varie categorie sono 8: Gianluca Maffi, Christian Pepoli, Luca Zoffoli, Matteo Angelini, Marco Soccodato, Christian Zamagni, Marco Baldacci, Gitana Grudoyte. Allenatori: Valentina Metalli e Matteo Vasciaveo. Accompagnatori Bruno Merciari, Loris Senni e Alessandro Berardi. Tre i direttori di corsa: Tonino Buda, Matteo Lasagni e Roberto Paolucci. Per il 2025 la società ha programmato sette manifestazioni con dodici corse fra Savignano, Fiumicino e San Mauro Pascoli. La prima il 21 aprile, Pasquetta, a San Mauro Pascoli con Ecology Team e in gara ragazzine e Allievi.

Ha detto il sindaco Dellapasqua: "E’ bellissimo vedere un gruppo così coeso, un esempio di sport per tutta la nostra comunità, la Valle del Rubicone e in generale per il mondo ciclistico. La Fiumicinese è una delle nostre società ciclistiche storiche più blasonate con i suoi 60 anni". Ha concluso il presidente Sarpieri: "Il 2024 è stato ricco di soddisfazioni e di divertimento. Siamo arrivati ai 60 anni, radunando la maggior parte di coloro che hanno vestito la nostra maglia giallonera in questo lungo lasso di tempo che ha lanciato in orbita tanti campioni".

Ermanno Pasolini