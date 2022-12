Sessanta hotel aperti verso il tutto esaurito

Il Capodanno al mare ha un fascino tutto particolare e attira migliaia di persone. Gli operatori turistici di Cesenatico calcolano complessivamente circa 10mila arrivi nel weekend. Le strutture ricettive aperte sono 60, di cui 30 alberghi, 10 residence, 10 affittacamere e 10 B&B. Buona parte ha già esaurito i posti e la restante parte si appresta a faro in questi ultimi giorni. All’ufficio Iat del Palazzo del turismo ‘Primo Grassi’ in viale Roma c’è molto fermento, come confermano le operatrici: "Riceviamo molte richieste di informazioni sul Capodanno, gli spettacoli e gli eventi; inoltre c’è una particolare attenzione da parte dei tour operator che da diverse parti accompagnano i turisti a visitare il Presepe della Marineria ed il centro storico". Si respira dunque aria di ripartenza e fra gli alberghi che stanno vivendo un buon momento c’è il Grand Hotel Da Vinci, l’unico cinque stelle della provincia di Forlì-Cesena, come racconta Paola Batani: "Sarà un Capodanno spumeggiante, con quasi tutte le camere esaurite, che speriamo di occupare interamente con il last minute. Puntiamo a far vivere queste festività in uno dei luoghi più belli e caratteristici della riviera ed il nostro pubblico è formato da turisti italiani".

Il Cesenatico Camping Village è tra le poche strutture all’aria aperta della riviera che ospita molti turisti anche in inverno: "Abbiamo 180 case mobili tutte occupate da altrettante famiglie e molte piazzole di camper e tanti dei 350 stagionali annuali, per un totale di 550 famiglie e oltre 2mila persone; è stata premiata anche la scelta di tenere aperti entrambi i ristoranti, quello interno al campeggio e quello esterno su via Mazzini, perchè entrambi hanno esaurito tutti i tavoli già da due settimane. Inoltre buona parte dei turisti ha ordinato il cenone per fare l’asporto, gustare le ricette nella casetta o nel camper, per poi festeggiare all’interno del campeggio, oppure in centro a Cesenatico". La famiglia Vernocchi riempie sia il quattro stelle Hotel Miramare che il tre stelle New Bristol: "Entrambi gli alberghi stanno andando forte, c’è qualche camera libera, ma nel fine settimana saremo pieni; la nostra è una clientela proveniente prevalentemente dalle province dell’Emilia, della Lombardia e del Veneto, incluso turisti che trascorrono con noi anche le vacanze estive. Ospitiamo anche una famiglia proveniente dalla Cecoslovacchia, che aveva addirittura prenotato il Capodanno la scorsa estate". Quest’anno a Cesenatico torna in grande stile il "Capodanno sul Porto" che animerà piazza Ciceruacchio il 31 dicembre, quando sul palco, allestito a ridosso della piazza illuminata da un tetto di luci, saliranno i JBees, con il loro ultimo spettacolo "Mirror" che porterà il pubblico direttamente all’interno del cuore della disco music italiana ed internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90. Il concerto inizierà alle 23 con un intermezzo di brindisi ed auguri di mezzanotte. A seguire, verso l’una di notte, la festa proseguirà con il sound tutto da ballare del dj Angelino Cranchi.

Cesenatico è anche cultura e a capodanno è possibile visitare il Presepe della Marineria, il Presepe delle Conserve e tre interessanti mostre allestite al Museo della Marineria, alla Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" e a Casa Moretti. Il teatro comunale la sera del 31 dicembre alle 21 propone lo spettacolo musicale "Soirée Cinema #2".

Giacomo Mascellani