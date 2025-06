Sessant’anni di Cai. Tra ‘apericime’ e lucciole

La sezione di Cesena del club Alpino italiano celebra quest’anno sessant’anni di attività. Una lunga storia intrecciata con l’amore per la natura, il rispetto e la cura dei sentieri percorsi insieme. Sessant’anni di passi condivisi tra scalate verso le vette, silenzi immersi nei boschi, insegnamenti trasmessi da una generazione all’altra e sguardi che si perdono nella bellezza del paesaggio. "È un traguardo importante – afferma il presidente Gino Caimmi - ,che conferma un gruppo vivo, appassionato e unito dallo stesso sentimento. Attualmente contiamo 1.200 associati, il 20 per cento dei quali sono giovani, sia escursioniste ed escursionisti esperti che camminatori più lenti e curiosi. In questo anno speciale, vogliamo celebrare il cammino fatto, ma anche guardare avanti, con l’entusiasmo di sempre". Il calendario è ricco di eventi, tra momenti culturali e storici, escursioni nei luoghi più suggestivi del nostro Appennino, arrampicate urbane, serate con grandi protagonisti dell’alpinismo e della montagna, canti, immagini, racconti; pernottamenti in tenda rallegrati da "apericime", e illuminati dalle lucciole. Oltre a qualche novità, si conferma un’attività caratterizzante, che richiede una cura speciale del vasto territorio di competenza: l’iniziativa "Adotta un Sentiero" prevede il coinvolgimento di volontari nella manutenzione e nel monitoraggio di percorsi sentieristici per un totale di 850 chilometri, dal mare alle vette appenniniche. "Sono una cinquantina gli ‘adottanti’ tra donne e uomini, nostri volontari, impegnati a controllare periodicamente il sentiero adottato e a svolgere interventi di manutenzione ordinaria. Un compito che viene riconosciuto al Cai da una legge nazionale. Si tratta di assicurarsi che la segnaletica verticale (l’insieme di cartelli e segnali installati in modo permanente lungo i percorsi per informazioni utili all’orientamento dei camminatori) e quella orizzontale (segni dipinti con vernice bianca e rossa su rocce, alberi o muri), risultino leggibili, sennò provvediamo a ricontrassegnarli, in modo che l’escursionista non perda punti di riferimento del percorso. In genere si va in due o più, con il caposquadra, per la pulizia della vegetazione, il taglio dell’erba, di rovi e rami che ostruiscano il tracciato. Lavori di maggiore portata competono invece alle amministrazioni locali alle quali noi possiamo segnalare eventuali criticità o interruzioni". Nonostante tutte le precauzioni, capita che qualche cercatore di funghi, o qualche anziano smarriscano la strada. "In quel caso – assicura Caimmi -, interviene un corpo specializzato del Cai: il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che per la nostra zona conta 4 nostri soci presso la stazione Montefalco ". ‘Adotta un Sentiero’ – conclude il presidente Caimmi -, è un’occasione per prendersi cura del territorio, contribuendo alla sua fruibilità e alla sua conservazione nel tempo. Sentire come proprio un bene della natura e proteggerlo, insieme alle creature che lo abitano, è ciò che si fa con chi si ama davvero".