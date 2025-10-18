Sessantenne truffato a Sant’Angelo. Il finto acquirente lo raggira al Pos

Maledetto il giorno che la coppia di sessantenni, di Sant’Angelo di Gatteo, decisero di mettere in vendita il tavolo di legno sul sito subito.it. "Trecento euro ha scritto? È un bel tavolo, a me la cifra va bene". Ma che trattativa fluida, e che voce suadente all’altro capo del cellulare: un acquirente che non tira neppure di un euro, avrà pensato I.B. che gli chiede il nome, ma gli passa subito dalla mente (nome falso, quindi particolare del tutto ininfluente) e per concludere la trattativa lo avverte. "Le invio l’Iban in whats app per fare il bonifico. D’accordo?".

"Ma no – risponde l’acquirente fin troppo affabile –: ci sbrighiamo prima con Postepay, lo uso spesso e tutti fanno così. È semplicissimo, deve solo andare a un Pos delle Poste. Ce l’ha vicino a casa?". "Che cosa? Devi andare alle Poste? Mah. Io sto qui a controllare quando arriva l’accredito del bonifico", si intromette la moglie che alza le antenne, ma non abbastanza. Fuochino, non sufficiente per disinnescare il pericolo in agguato. I.B. si mette in macchina verso il Pos e giunto in postazione telefona all’acquirente che lo addestra. "Ok, adesso le detto il codice da inserire". "Ah devo inserirli io i codici, non lei che deve pagare? Non sono pratico di queste cose". "È la procedura, lei digiti che facciamo in fretta", lo indirizza (?!) l’acquirente.

E il venditore esegue, col cellulare acceso. Ma l’acquirente gli fa presente che la procedura è rallentata e deve digitare un altro codice. "Perché?", chiede il venditore che però non è ancora insospettito. "Perché dobbiamo ripetere l’operazione per mandare a buon fine l’operazione e farle avere i suoi soldi, abbia pazienza".

Insomma: per stringere, I.B. lo farà per la seconda e anche per altre tre volte, per un totale di cinque. Nulla da fare. I trecento euro non riesce ad averli (fosse solo quello il problema). A quel punto, non pago, l’acquirente gli chiede di provare con il bancomat di sua moglie, visto che ci sono problemi.

Ma la moglie è casa e ha ’nasato’, poiché sta seguendo gli sviluppi della truffa in diretta. Aspettava di vedere visualizzato nel cellulare l’importo di trecento euro in entrata, mentre invece appura che dal conto corrente escono uno dopo l’altro cinque importi, uno per ogni codice digitato. Alla fine saranno pari a 1.357 euro. Quando il marito arriva la trova in piedi: "Sono venuti meno i soldi dal conto corrente!". L’acquirente, che d’ora in poi chiameremo truffatore, non è più contattabile. Il marito attonito riferisce alla moglie dei codici digitati e realizza di essere essere stato vittima della truffa. "Mi ha ingannato che ad ogni codice inserito uscisse una ricevuta con scritto ’l’operazione sarà completata con la registrazione contabile’", mormora prima di non cenare dalla rabbia.

"Abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri – ci dice la moglie – ma ci hanno detto che se anche fosse individuato il truffatore chissà in quale parte d’Italia, ipotesi remota, sarebbero più le spese per procedere contro di lui tipetto alla cifra che ci ha estorto. L’unica consolazione è l’articolo sul giornale: che tutti possano leggere quello che è successo per non farsi truffare come noi".

E purtroppo non sono affatto rare queste tipologie di truffa nella compravendita online con Postepay.