Settanta anni di matrimonio, festa per Adriana e Adelmo

Festeggiano oggi, mercoledì 23 ottobre, i 70 anni di matrimonio Adriana e Adelmo Fabbri di Bulgaria di Cesena, dove si sposarono il 23 ottobre del 1954. Per l’occasione tutta la famiglia ha organizzato con grande affetto i festeggiamenti per questo invidiabile traguardo. Adriana e Adelmo hanno sempre lavorato la terra, confermando ancora una volta come il mondo agricolo sia legato alla longevità e tranquillità. Ancora oggi coltivano l’orto di casa mantenendosi in forma, conducendo una vita sana nella serenità degli affetti. Secondo la tradizione, il 70esimo anniversario di matrimonio viene chiamato ’nozze di titanio’, un materiale associato al dio Marte, instancabile guerriero simbolo di passione. Una coppia di sposi che raggiunge questo grande traguardo ha combattuto le difficoltà lungo il cammino (entrambi hanno vissuto il passaggio del fronte e la difficile ripresa economica e sociale del dopoguerra) superandole con passione e un forte legame. Ai festeggiati giungano le congratulazioni da parte della redazione e dei lettori del Carlino.