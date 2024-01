Settant’anni di Cna: "Accanto alle imprese"

Nel 2024 Cna Forlì-Cesena festeggia i 70 anni dalla sua nascita: un anniversario celebrato con progetti e momenti di festa dedicati agli associati e alla cittadinanza. Nel mese di marzo avverrà l’inaugurazione della nuova sede provinciale di via Pelacano, pesantemente danneggiata dall’alluvione. Un segnale di ritorno alla normalità, ma anche una ripartenza con spazi più moderni e funzionali. Si proseguirà a giugno con una festa in Piazza Saffi a Forlì, per poi spostarsi in ottobre a Cesena al teatro Bonci per uno spettacolo di richiamo e concludere il ciclo delle iniziative con un evento di approfondimento e networking dedicato alle imprese. "Un anno importante ed emozionante-afferma il presidente Lorenzo Zanotti-per ricordare la nostra nascita avvenuta il 15 giugno 1954, quando alcuni artigiani fondarono Apf (Artigianato provinciale forlivese), partita con tre dipendenti. Oggi i collaboratori sono 310, distribuiti nei 23 uffici territoriali". "Continuamente accanto" è lo slogan scelto da Cna per accompagnare le iniziative, "un traguardo significativo raggiunto grazie ai nostri valori, sempre radicati e vicini alle imprese-prosegue Zanotti-con l’obiettivo di esserci sempre, a partire dal rapporto con le istituzioni, il mondo della scuola e del volontariato". Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) ha associato, in 70 anni di storia, 61mila imprenditori, elaborato 6 milioni e 720mila cedolini paghe per i dipendenti delle imprese e gestito 189mila contabilità, con 6 milioni e 600mila ore di formazione, 180mila persone formate ed oltre 3mila eventi pubblici.

"Abbiamo garantito, in tutti questi anni, servizi e consulenza-spiega il direttore generale Franco Napolitano-ad oltre 1 milione e 390mila persone, guadagnandoci la loro fiducia e costruendo insieme un sistema di relazioni importante, grazie a valori come responsabilità e vicinanza, soprattutto nei momenti difficili". Fino a 15 anni fa il 96% degli iscritti erano imprese artigiane, mentre oggi il 40% è rappresentata da piccole aziende, professionisti, no profit, lavoratori autonomi e piccoli commercianti. "La nostra platea associativa è quindi cambiata profondamente-precisa Napolitano-e siamo diventati un punto di riferimento per la ricerca di soluzioni anche per i cittadini". Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini spiega come "occorra riscoprire e valorizzare l’intelligenza delle mani", ricordando il compianto presidente onorario di Cna Sergio Giammarchi e rimarcando come "l’associazione porti bene i suoi 70 anni". "L’anniversario-precisa Enzo Lattuca, sindaco di Cesena-va di pari passo con la storia della nostra Repubblica, del territorio e della nostra gente, una vicenda dinamica in una società che cambia velocemente". Il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini vede in Cna "il fuoco dell’entusiasmo e della passione che va sostenuto e alimentato per affrontare le sfide del futuro".