Settant’anni di gemellaggio con la cittadina di Schwarzenbek

La città di Cesenatico è presente in Germania per l’assemblea plenaria del gemellaggio. Nella cittadina tedesca di Schwarzenbek, assieme ai funzionari del Comune con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, ci saranno per la prima volta quattordici studenti del Liceo scientifico "Enzo Ferrari" accompagnati dalla professoressa di filosofia Paola Silvagni.

Nella serata di domani è prevista una grande iniziativa pubblica aperta a tutta la cittadinanza della località tedesca, per celebrare la ricorrenza dei 70 anni di gemellaggio iniziato nel 1955 con l’entrata di Cesenatico avvenuta in seguito nel 1959. Assieme a Cesenatico e Schwarzenbek si riuniscono le delegazioni di Sierre dalla Svizzera, Zelzate dal Belgio e Aubenas dalla Francia.

L’unica autorità che ha posticipato la presenza è il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico, che ieri ha saluta la delegazione alla partenza, in quanto questa mattina dovrà essere presente a Bologna, dove all’auditorium Marco Biagi di Sala Borsa si terrà la cerimonia del premio "Pio La Torre", e quindi raggiungerà Schwarzenbek questa sera. Nell’atto che deliberò l’adesione al patto di gemellaggio della Giunta comunale di Cesenatico del 21 agosto 1958, presieduta dall’allora sindaco Agostino Spadarelli, fra le motivazioni si legge che "l’iniziativa, oltre a legare con vincoli di fraterna solidarietà città e paesi dell’Europa occidentale, varrà a creare fra loro correnti di simpatia e di reciproco collegamento oltremodo proficui alla conoscenza dei popoli ed allo sviluppo del turismo internazionale".

