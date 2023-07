Settecento foto per portare solidarietà

Ha suscitato interesse da tutto il mondo l’iniziativa ’Romagna tin Bòta’ ideata dal fotografo cesenate Marco Onofri, per portare solidarietà alle zone colpite dall’alluvione. Sono già stati raccolti 75mila euro e le donazioni proseguono fino al 3 settembre. Questa sera alle 18 alla galleria ex Pescheria si terrà l’inaugurazione della mostra alla presenza dell’ideatore Marco Onofri, del sindaco di Cesena Enzo Lattuca e del presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi. Fino ad ora sono state acquistate 700 foto e l’interesse è arrivato anche da oltreocerano, inclusi Usa e Giappone. La mostra è stata organizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Legacoop. Tutto il ricavato, detratte le spese vive di stampa e spedizione, sarà devoluto alle persone colpite dalla catastrofe climatica.

Visto il successo riscontrato la raccolta fondi va avanti, all’interno della mostra che da oggi al 3 settembre vedrà esposte 130 opere tra le più rappresentative nella galleria ex Pescheria di Cesena, con un’ulteriore appendice alla Malatestiana. Chi lo desidera potrà donare ancora fino al 3 settembre, scegliendo dal vivo con il proprio smartphone una delle stampe messe a disposizione dal collettivo di artisti, illustratori e fotografi che ha sostenuto l’iniziativa."Nomi di richiamo internazionale — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — come Oliviero Toscani, Massimo Vitali, Guido Guidi e Stephen Shore hanno messo a disposizione gratuitamente le proprie immagini e in centinaia hanno già risposto da tutto il pianeta: collezionisti d’arte, appassionati, ma anche semplici cittadini desiderosi di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la ripartenza". Le spese per l’allestimento della mostra ‘Romagna Tin Bota’ saranno sostenute dal Comune di Cesena che ha deciso di concedere a Marco Onofri un contributo di 10.522 euro (8.624 euro più Iva).