Settembre da incorniciare in riviera: "E la Nove Colli ci tira la volata"

Le manifestazioni sportive di grande richiamo e la mitica Nove Colli in particolare, allungano la stagione turistica in riviera. Le strutture ricettive aperte a Cesenatico sono 120, di cui 86 fra alberghi e residence, 12 affittacamere, 15 b&b, oltre a campeggi e ostelli. La maggior parte degli alberghi ha riempito tutte le camere da tempo, ma c’è chi ha ancora dei posti liberi; molto dipende dalla gestione, dalla posizione e da come e quanto si è investito su questi giorni, che coincidono con la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Sta di fatto che le giornate di sole e le temperature nettamente superiori alla media stagionale, hanno portato tanta gente in riviera per godersi qualche giorno di fine estate, in una cornice più rilassante rispetto alle settimane clou. Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, è fra gli operatori turistici che maggiormente hanno creduto in questo allungamento della stagione sino all’ultimo fine settimana di settembre: "Molte strutture sono aperte e questo è un inizio; c’è ancora tanto potenziale in settembre, ma per migliorare dobbiamo fare più gioco di squadra fra operatori turistici, i pubblici esercizi, i negozi, il Comune e le società che gestiscono i trasporti pubblici, la cura delle strade, la gestione dei rifiuti, il verde ed i servizi. La città deve continuare a vivere anche in settembre, ma per farlo occorre un momento di crescita e tanta collaborazione".

I campeggi in settembre hanno registrato grandi performance ed il Cesenatico Camping Village, il più grande della provincia di Forlì-Cesena (450 fra bungalow e case mobili e circa 700 piazzole per i camper assieme al Pineta sul Mare), sta segnando numeri da record, come ci racconta il titolare Terzo Martinetti: "Rispetto allo scorso anno, in settembre abbiamo quasi il doppio delle prenotazioni, siamo infatti passati dall’occupazione del 30 per cento a oltre il 50 per cento, con un investimento mirato e dedicato. I grandi eventi sportivi portano tanti arrivi e noi abbiamo lavorato bene anche in occasione della Iron Man organizzata a Cervia. Adesso stiamo andando forte con la Nove Colli, i gruppi ed i privati che hanno scelto la vacanza all’aria aperta in questo periodo". Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, concorda sulla linea degli albergatori: "Noi da sempre siamo favorevoli all’allungamento della stagione ed i cambiamenti climatici per certi aspetti ci obbligheranno a seguire questa evoluzione. Negli ultimi anni abbiamo avuto delle splendide giornate anche a settembre e i clienti che ne approfittano sono soddisfatti, ma dobbiamo garantire i servizi. La Nove Colli è più importante per la città che per la spiaggia, ma noi siamo pronti ed è positivo che ci sia tanta gente a Cesenatico. I salvataggi saranno regolarmente in servizio, sebbene in forma ridotta, sino alla prima domenica di autunno".

Anche i ristoratori stanno andando forte in questo periodo, come ci conferma Roberto Fantini di Arte Confcommercio: "In questi fine settimana di bel tempo i ristoranti stanno lavorando e in alcune zone ospitano molti buongustai; durante la settimana si lavora meno, ma la stagione si protrae, perchè la gente vuole stare all’aria aperta il più possibile. La coda lunga dell’estate aiuta e anche noi troviamo giusto garantire i servizi pubblici e privati della città". Barbara Pesaresi di Arice Confesercenti, sottolinea il buon periodo per la categoria: "Stiamo vivendo un momento gratificante, i ristoranti ed i locali tipici vanno, Cesenatico si distingue per la qualità e le location, tuttavia più della Nove Colli è stato il bel tempo a farci lavorare tanto".

Giacomo Mascellani