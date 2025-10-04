Settembre ricco per i fungaioli

E’ stato proprio ricco il mese di settembre per i cercatori di funghi spontanei di bosco anche nel territorio del crinale tosco-romagnolo, e in specie in Alto Savio, per quel che riguarda il comprensorio cesenate. Prima il gran caldo, poi le piogge, poi di nuovo il gran caldo, hanno fatto sì che i porcini siano nati ’proprio come funghi’, dando, questa volta, veramente ragione alla proverbiale idiomatica. Ora, sembra che la nascita dei boleti, in particolare quella dei pregiati e prelibati porcini, si sia calmata, in attesa magari di qualche altra ’buttata’ di funghi epigei durante questo mese.

I fungaioli più esperti pensano che anche questo mese di ottobre, appena cominciato, dovrebbe essere favorevole per la raccolta di funghi tra i prati e i boschi dell’alto Appennino cesenate. Come sempre, le zone dove i fungaioli hanno ’cacciato’ dentro ai loro panieri numerosi porcini sono quelle che si dispiegano alle falde e sulle vette del monte Còmero, della catena dei Mandrioli di Bagno di Romagna, del Fumaiolo di Verghereto, ma anche nella zona di Montegranelli, di Rio Salso e delle tante altre località non solo d’Alto Savio, ma anche dell’alta Val Bidente di Bagno.

Durante lo scorso settembre non c’era bisogno di essere grandi esperti, e conoscere le cosiddette ’fungaie’ sparse su quelle grandiose montagne d’Alto Savio, per tornare a casa col paniere pieno (o quasi) di funghi. Anche i meno esperti hanno avuto la soddisfazione di riempire il cestello al braccio.

In particolare, i porcini, le colombine (in gergo balute), i galletti o gallinacci, sono nati un po’ dappertutto, sia nei boschi più in basso dove dominano i castagneti, che in quelli che si trovano nelle parti più alte dei monti, dove svettano le faggete. E a proposito di castagneti, come da disposizioni anche dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio, durante il mese di ottobre, quello in cui madre natura fa maturare e cadere a terra le castagne, è vietato entrarvi da parte di estranei per andare alla ricerca di funghi.

La raccolta di funghi nei territori dell’Unione Comuni Valle del Savio, dell’Unione Romagna Forlivese, dell’Unione Rubicone e Mare, è consentita previa acquisizione del tesserino autorizzativo, che può essere acquisito online tramite pagamento PagoPA, oppure mediante l’acquisto diretto presso i pubblici esercizi convenzionati presenti sul territorio dell’Unione Valle Savio. Si possono acquistare tesserini per la raccolta funghi con validità giornaliera, mensile, semestrale, annuale (scadenza al 31 dicembre), ovviamente con costi differenti. Andando a funghi è necessario seguire varie prescrizioni per la loro corretta ricerca e raccolta, in particolare nell’ambito del necessario rispetto dell’ambiente naturale.

Gilberto Mosconi