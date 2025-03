Settima vittoria di fila per la Sab Group

Continua il momento magico della Sab Group Rubicone che centra la settima vittoria consecutiva nel campionato di serie B maschile, consolidando sempre più il secondo posto in classifica in chiave playoff. La squadra di Mascetti ha giocato una buona gara contro una squadra ostica e grintosa come la Prime Cleaning Riccione. In particolare Matteo Bellomo ha giocato una gara solida sia in attacco che in ricezione meritandosi il premio di miglior giocatore di giornata. Il Rubicone grazie a questo successo per 3-0 aggiunge altri tre preziosi punti alla classifica che ora vede la squadra di Mascetti a +13 dalla terza.

La partita. I sammauresi partono forte con due ace di Bellomo e una gran diagonale di Bonatesta, costringendo Riccione al time-out sull’1-6. I padroni di casa reagiscono con Mair e si riportano sotto 8-9, ma i gialloblù allungano nuovamente grazie alla difesa di Carlini e agli attacchi di Bonatesta, Mazzotti e Procelli (10-17). Riccione però non molla e trova il sorpasso sul 21-20. Il finale è punto a punto, con Bonatesta che chiude 24-26. Nel secondo parziale Mascetti chiede più attenzione ai suoi e il Rubicone parte subito aggressivo, portandosi avanti 7-11 grazie a una combinazione Gherardi-Nori, un muro di Procelli e un attacco di Mazzotti. Il vantaggio aumenta con un muro di Mazzotti su Mair e una gran diagonale di Bellomo (11-18). Il set si chiude senza sorprese con un attacco di Bellomo da posto 2 (17-25). La Prime Cleaning parte meglio nel terzo set e mantiene un vantaggio costante di due punti. Il pareggio arriva sul 20-20 grazie a un attacco di Mazzotti e a un errore avversario. I padroni di casa, però, non mollano e si procurano due set point (24-22), costringendo Mascetti a chiamare time-out. Al rientro in campo, il Rubicone approfitta di due errori di Riccione e si porta sul 24-24. Gherardi firma il sorpasso con un tocco di seconda sorprendente e Bonatesta chiude il match con un ace velenoso (24-26).