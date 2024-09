Settimana della mobilità. Oggi ’Cambiamomarcia’

Una mattinata pensata per approfondire i vantaggi della mobilità sostenibile, compresi i servizi offerti e i progetti realizzati nel nostro territorio. Oggi, nel parcheggio dell’Ippodromo, cuore geografico di ‘Cambiamomarcia’, progetto che mette sullo stesso piano la realizzazione di infrastrutture e nuovi servizi per la mobilità dolce, si celebrerà la conclusione della Settimana europea della Mobilità. Dalle 9 alle 13 presso gli stand allestiti da Energia Corrente e del concessionario auto Pulzoni Antonelli sarà possibile richiedere informazioni sulle auto e le moto elettriche, usufruendo anche di un test-drive gratuito. Per i più piccoli sarà a disposizione uno spazio dedicato. Saranno presentati anche i servizi di ‘Ebikestyle’, pensati per valorizzare le varie potenzialità e la bellezza del territorio attraverso l’approccio alla e-bike per l’alfabetizzazione al suo utilizzo e tramite la realizzazione di visite guidate. I tecnici comunali offriranno invece informazioni sui progetti realizzati e su quelli in corso, come il piedibus scolastico, il servizio di noleggio di bici e monopattini elettrici o il trasporto pubblico a chiamata. I referenti del Museo dell’Ecologia della cooperativa ‘Atlantide’ illustreranno le peculiarità degli spazi che hanno ingestione e alle 10 una guida curerà una visita naturalistica in bici lungo il fiume Savio. La visita è gratuita e su prenotazione (0547 346445 o museoecologiacesena@atlantide.net). Non mancherà poi la ciclofficina scolastica a cura della scuola media di viale della Resistenza. Dalle 10 alle 11.30 gli studenti di una classe seconda arriveranno in bici per raccontare la loro esperienza e far conoscere ai presenti le attività educative che portano avanti lungo il corso dell’anno scolastico. La mattinata sarà utile anche per approfondire le conoscenze sui servizi e i progetti europei legati alla mobilità. Si parlerà anche di ‘Cesena ultimo miglio’, l’idea legata a un nuovo sistema logistico integrato delle merci che possa essere efficace ed efficiente, sostenibile dal punto di vista ambientale e condiviso dagli operatori economici, da testare nell’area pilota del centro storico. In concomitanza con l’iniziativa del Comune oggi verrà estesa la validità temporale dei biglietti di corsa semplice sugli autobus della Start a tutta la giornata.