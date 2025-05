Settimane di Successi per il Rugby Cesenate tra Giochi Studenteschi e Tornei Memorial

Settimane intense e ricche di soddisfazioni per il mondo del rugby cesenate, che a partire dal 30 aprile è stato protagonista di una lunga serie di eventi che hanno riguardato giovani e giovanissimi atleti. Ad alzare il sipario sono stati i Giochi Sportivi Studenteschi per le scuole medie superiori, categoria allievi maschili e femminili. Alla manifestazione hanno partecipato l’Istituto Serra, il Liceo Monti, l’Iti-Comandini Pascal e il Marie Curie di Savignano per un totale di 150 studenti e studentesse. All’inizio è intervenuto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il quale oltre a portare i propri saluti ai partecipanti e agli organizzatori, ha sottolineato l’importanza dello sport nel percorso scolastico, i valori educativi e sportivi del rugby e più in generale, dello sport: disciplina, altruismo, collaborazione, rispetto delle regole, rispetto degli avversari e degli arbitri.

Nella categoria allievi maschili l’Istituto Serra si è classificato primo e al secondo posto, davanti al Monti, arrivato terzo. Nella categoria allievi femminile è arrivato un risultato quasi fotocopia, col Serra questa volta primo e terzo e il Monti secondo. Sempre allo stadio di rugby, il Cesena Rugby 1970 ha organizzato il ‘Memorial Marchi Giorgio’ rivolto alla categoria under 14. Hanno partecipato, oltre ai padroni di casa, Forlì, Fano, Falconara, Città di Castello e Montevarchi.

Si proseguirà poi domenica 18 maggio col ‘Memorial Sanzio Togni’ riservato alla categoria under 16 che vedrà in campo Cesena, Ravenna, Modena, Valdarno, Fano e Mirano. Oltre ai due eventi locali, il Cesena parteciperà anche al Torneo ‘Mussini’ di Parma del 17 maggio dove sarà presente con la propria under 14, mentre il Minirugby, sarà impegnato anche il 25 maggio al Torneo ‘Mucchi’ a Modena. La squadra under 16, dal 30 maggio al primo giugno infine sarà in Francia per partecipare a un torneo internazionale a Tolone. Il Cesena Rugby 1970 sviluppa programmi dedicati ai giovani con corsi per diverse fasce d’età, promuovendo valori come il rispetto, il lavoro di squadra e la disciplina. Inoltre, collabora con istituti scolastici locali per introdurre il rugby nelle attività sportive scolastiche, favorendo la crescita del movimento rugbistico nella comunità cesenate.