Settore calzaturiero, profondo rosso. Fatturato in flessione dell’8,4%. Difficoltà sui mercati esteri

Per il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli è ancora profondo rosso: secondo i dati elaborati dal Centro studi Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici, il primo trimestre del 2025 ha fatto registrare un’ulteriore flessione del fatturato, pari a – 8,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. È l’ennesima conferma di una situazione tutt’altro che rosea per un comparto che, fino all’autunno del 2023, non lasciava intravedere alcun segnale di rallentamento, anzi; doveva far fronte agli effetti del cosiddetto ‘mismatch’, la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di profili professionali qualificati. Secondo il rapporto rilasciato da Assocalzaturifici, l’export mostrerebbe una lieve ripresa: il dato, però, è riferito al settore calzaturiero a livello nazionale, non ai singoli distretti. Quanto ai mercati di sbocco, in Europa spicca il recupero della Germania (+15,5% in valore) che, lo scorso anno, nel primo trimestre aveva sperimentato cali superiori al 10%. Al di fuori dei confini dell’Ue, fanno marcia indietro tutti i mercati del Far East: dalla Cina a Hong Kong, dalla Corea del Sud al Giappone. Complessivamente, l’Estremo Oriente perde una percentuale pari al 22,6% in quantità e al 25,3% in valore. Prosegue il buon momento degli Emirati Arabi e della Turchia, mentre arretrano Russia (-8,5% in valore) e Ucraina (-4,2%). Gli Stati Uniti, pur tenendo in valore (+2,2%), calano nei volumi (-10,6%), a causa delle politiche commerciali e dalla svalutazione del dollaro.

In Italia, i consumi delle famiglie sono fiaccati sia dall’aumento generalizzato dei costi energetici, sia dal clima di sfiducia dovuto all’inasprimento delle tensioni internazionali. Un segno positivo negli acquisti delle famiglie si osserva, come già in passato, per "sportive e sneakers" (+1%), mentre perdono posizioni le scarpe da uomo (-4,8%) e le calzature destinate alla clientela femminile e quelle da bambino (-3% in quantità). Sarà stata l’evoluzione dei gusti ad aver determinato la crisi di vendite del polo sammaurese, storicamente focalizzato sulla calzatura elegante da donna? A domandarselo è Manuela Alfinito, referente del comparto Femca Cisl per la Romagna, cui abbiamo chiesto un commento sui dati resi noti dal report di Assocalzaturifici. Dati che non rappresentano certo una novità per le sigle sindacali, impegnate da due anni in una battaglia per salvaguardare le imprese e i lavoratori del territorio.

"La maggior parte delle aziende ha prorogato la cassa integrazione e andrà avanti fino alla scadenza prevista dalla normativa – dice -. Tra queste, ci sono quasi tutte le imprese artigianali e le piccole aziende con meno di 15 dipendenti. Ma soffrono anche i nomi di spicco, come Baldinini e Sergio Rossi, che attualmente usufruiscono della cassa integrazione straordinaria". Le uniche due realtà che fanno eccezione sono Greymar e Gianvito Rossi: "non a caso, due maison rilevate da colossi internazionali, rispettivamente Chanel e il gruppo Richemont - prosegue Alfinito – Nei mesi scorsi, Greymar e Gianvito Rossi sono state anche le uniche ad assumere nuove unità di personale: in qualche caso, hanno assorbito figure artigianali che avevano appena chiuso la loro attività". A proposito di chiusure, dall’inizio della crisi il distretto ne ha registrate 5, con una perdita complessiva di circa 60 lavoratori. "Sono competenze preziose che rischiano di essere disperse per sempre – conclude la referente Femca Cisl –. Lo ribadiamo di continuo nei tanti tavoli di lavoro aperti in questi anni, ma le istituzioni, per ora, non ci hanno ascoltati. È urgente pensare a un nuovo piano industriale, trovare una soluzione duratura, non dei palliativi. Questo era il ‘distretto della felicità’, qui c’era una visione, un progetto lungimirante per il territorio. Ora sembra tutto in sospeso: non riusciamo a pensare al futuro".