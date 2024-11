Sezione arbitri Cesena, 60 anni di attività

Sessant’anni fa l’inizio dell’attività della sezione arbitri di Cesena, un traguardo che verrà celebrato sabato 7 dicembre nelle sale dell’Hotel Da Vinci di Cesenatico, alla presenza di dirigenti e figure di spicco del mondo arbitrale regionale e nazionale. Un’occasione per ripercorrere i momenti salienti della storia della sezione attraverso i racconti degli associati storici e di coloro che in questi sei decenni si sono distinti anche nel mondo professionistico. Attualmente sono 170 gli associati alla sezione, un numero però destinato presto ad aumentare in virtù dei corsi già in essere e di quelli programmati per il futuro e le cui informazioni, su date e modalità di iscrizione, si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram della sezione. Nell’assemblea dell’11 novembre scorso è stato invece rieletto, come presidente per il quadriennio 2024-2028, Andrea Casadei, commercialista nella vita, ma con un passato di arbitro a livello nazionale sia del calcio a 11 che del calcio a 5. Punte di diamante della sezione, tra le giacchette nere in attività, gli assistenti Tommaso Mambelli e Diego Spatrisano, entrambi al secondo anno di Can C, poi ancora gli arbitri Lorenzo Moretti e Marco Casali (rispettivamente al quinto e terzo anno di permanenza in Can D) e gli assistenti Mattia Bissioni e Nicola Sintini (sempre in Can D ma al debutto nella categoria). Uscendo dal calcio a 11 invece spiccano i nomi di Alessandro Fortunati nella Can 5 (calcio a 5) e Giorgio Piraccini nella CanBs (Beach soccer) quest’ultimo, tra l’altro, ha diretto l’ultima finale scudetto del campionato di beach soccer. Tra gli osservatori c’è invece l’ex arbitro di serie A Cristian Brighi (ConProf), fresco vincitore del premio Claudio Pieri, dedicato all’osservatore meglio classificato nella graduatoria di merito, nella stessa squadra anche Fabio Casadei e Dario Ciserchia (ConDilettanti) e Andrea Valzania (Con Beach Soccer). Da citare anche Matteo Giacomoni che è membro della commissione per l’informatica dell’Aia.

Andrea Baraghini