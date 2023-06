‘Sfanghiamola’ tutti insieme Concerto per gli alluvionati

di Carlotta Benini

Chitarre che metaforicamente si trasformano in badili, per togliere quel fango che ha abbandonato le strade, le cantine, le case, ma non la memoria di una terra colpita al cuore, che ora si stringe nella solidarietà anche con la musica. Con questo spirito nasce ‘Sfanghiamola’, la carovana musicale ideata dal Duo Bucolico per raccogliere fondi a favore della Romagna alluvionata, che ora fa tappa anche a Cesena per una giornata solidale al Magazzino Parallelo. L’appuntamento è per domenica, a partire dalle 17, per una maratona live che vedrà coinvolti artisti e band di diverse generazioni, amici del locale di via Genova e provenienti dai territori colpiti. "Noi presenteremo lo show - esordisce Antonio Ramberti, musicista di casa a Cesenatico che insieme al riminese Daniele Maggioli è l’anima del Duo Bucolico -, salirò sul palco in doppiopetto, alla stregua di un Carlo Conti della Romagna".

Con l’ironia che da sempre caratterizza il suo progetto musicale, racconta come nasce Sfanghiamola, "un’iniziativa - dice - che ha preso forma in maniera totalmente spontanea e a caso, come tutte le cose del Duo Bucolico del resto". "Un concerto fra artisti del nostro entourage e magliette da vendere come gadget per raccogliere fondi: questa è l’idea che ci è venuta di getto - continua -, con il desiderio di contribuire con i nostri mezzi a sostenere la nostra terra e anche alcuni amici musicisti, come gli España Circo Este, che hanno perso gli strumenti a causa dell’alluvione". "Un’idea da pub", come Ramberti la definisce, che si è presto trasformata in una gara di solidarietà che ha raccolto l’entusiasmo di numerosi artisti anche di fama nazionale, sfociata in un primo grande concerto a Rimini, il 27 maggio scorso, che ha visto la partecipazione de Lo Stato Sociale. Per l’occasione sono stati raccolti 12 mila euro. Giovedì 15 giugno è stata la volta di Forlì, con un’altra maratona benefica a suon di musica, e ora tocca a Cesena. Sono undici gli artisti che domenica saliranno sul palco del Magazzino Parallelo: Ugo Fagioli, Blu Amarissimo, Santini, Supertommi, Enrico Farnedi con Mauro Gazzoni, Lorenzo Gasperoni e Davide Marani, Clemente Guidi, Comaneci, Crista, Diego Pasini (voce dei Manuel Pistacchio), Portone e Slavi Bravissime Persone. Tutti i musicisti, i tecnici e i promotori che partecipano a Sfanghiamola danno il loro contribuito gratuito a un evento che nasce dal basso e che sta diventando un format itinerante di respiro sempre più ampio.

"L’invito è aperto a tutte le città e location interessate a ospitare l’evento - conclude Antonio Ramberti - contribuendo così a fare crescere una rete comune di musica, cultura e solidarietà". Domenica al Magazzino Parallelo sarà disponibile un contenitore per una raccolta fondi diretta: il ricavato andrà a sostegno dei soci del circolo Arci cesenate coinvolti nell’alluvione, molti dei quali ancora non sono potuti tornare nella propria abitazione.