Sferanet salva Olidata e la riporta in borsa

di Paolo Morelli

Sta per chiudersi un anno assai travagliato per Olidata, un marchio storico dell’informatica italiana, nato a Cesena nel 1982 per iniziativa di Adolfo Savini e Carlo Rossi, poi trasferita a Forlì per mancanza di spazi utilizzabili nel territorio cesenate, quindi ritornata a Cesena nella sede di Pievesestina dove è andata esaurendosi poco a poco fino a essere assorbita dalla romana Sfernet con un incrocio azionario che nel giro di un paio di mesi dovrebbe riportare alla quotazione alla borsa valori di Milano, dove il titolo è sospeso dal 2016. La relazione semestrale al 30 giugno 2022 di Olidata si è chiusa con un risultato negativo di 3,5 milioni di euro e un patrimonio netto negativo di oltre 10,7 milioni di euro. Sferanet, società che opera nell’informatica, ha chiuso il bilancio 2021 con un fatturato di quasi 45 milioni di euro e un utile di 450.000 euro. La nuova sede di Olidata è a Roma, a Cesena dovrebbe restare un piccolo nucleo per garantire l’assistenza ai computer in uso alla pubblica amministrazione.

A fine novembre il presidente Riccardo Tassi si è dimesso e al suo posto è stato nominato Cristiano Rufini di Sferanet che dopo l’ultimo aumento di capitale è l’azionista di controllo col 53,29 per cento delle quote societarie. Riccardo Tassi detiene ancora l’11,19 per cento delle azioni attraverso Le Fonti Group di Forlì. Il ritorno alla quotazione in borsa è atteso da migliaia di piccoli azionisti, soprattutto del territorio romagnolo, che sei anni fa si sono visti congelare gli investimenti effettuati. Alcuni di loro erano dipendenti dell’azienda.

Riccardo Tassi, dopo aver dato le dimissioni, ha dichiarato: "Si chiude così un percorso molto pesante per me e per la mia famiglia iniziato quasi nove anni fa, che coincide con la chiusura della procedura concorsuale e con l’imminente riammissione alle negoziazioni alla Borsa Valori di Milano. Ritengo doveroso ringraziare e passare il testimone al dottor Cristiano Rufini che è stato determinante per la soluzione della crisi, il quale rappresenta l’espressione del nuovo pensiero e della visione della società Olidata. Questa esperienza è stata una grande lezione di vita che porterò sempre con me, ringrazio la ‘famiglia Olidata’, da Francesca Rossi, figlia del fondatore, ai dipendenti e agli advisor".