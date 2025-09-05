Oggi e domani, a Gualdo di Roncofreddo e Bivio Montegelli di Sogliano, avrà luogo la 7ª edizione del ’Comitato Cuccagna in Festa’, presso gli spazi della parrocchia Beata Vergine di Loreto. I festeggiamenti culmineranno sabato sera con la sfida al Bisonte Meccanico che attrae giovani da tutta la Romagna per aggiudicarsi due soggiorni a Marilleva per quattro persone ciascuno per 7 giorni.

Oggi, dalle 20, serata dedicata a bambini e famiglie. Alle 21 spettacolo di volteggio equestre. Musica con dj Nico Montalti. Sabato, dalle 19, ampio spazio al Bisonte Meccanico. Dalle 21 musica afro con il dj Cleto.

Per il Comitato, Enrico Marangoni vicesindaco di Roncofreddo e Miriam Farneti presidente del Consiglio di frazione di Bivio Montegelli, hanno detto: "Ringraziamo tutti coloro che collaborano alla buona riuscita di questa festa. Un vero esempio di partecipazione attiva che migliora la vita della comunità e rafforza la storica collaborazione fra Bivio Montegelli e Gualdo di Roncofreddo".

Per tutta la durata della Festa saranno in funzione stand gastronomico e gonfiabili per bambini gratuiti. Ma l’attrazione principale sarà il Bisonte Meccanico, un vero e proprio spettacolo di rodeo nel quale il pubblico potrà sfidarsi nella gara a chi resterà più tempo in sella.