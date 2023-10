Sfida green a scuola: "Giù i consumi del 20%"

Un anno fa di questi tempi, nel pieno del caro bolllette, il sindaco Enzo Lattuca annunciò una serie di provvedimenti per contenere i costi di un milione di euro, rispetto ai nove preventivati nel 2023 per energia elettrica e riscaldamento negli edifici comunali, triplicati rispetto all’anno prima. L’anno scorso scattarono per l’illuminazione pubblica accenssioni ritardate e speginmenti anticipati di illuminazione che quets’anno, informa l’assessora Francesca Lucchi, non sono per il momento riprosti. Pur in una situazione più sotto controllo, ma a fine anno i costi dei consumi energetici supereranno gli otto milioni, il Comune ha riproposto il progetto ‘Energy Saving Sprint” promosso dal Patto dei Sindaci dell’Unione Europea per , contenere i consumi energetici degli impianti di riscaldamento.

Nelle scuole medie si sono tenuti incontri con gli studenti e gli insegnanti da parte dei tecnici di Energie per la città, società in house providing del Comune di Cesena che ha in capo anche la gestione dei servizi energetici, e sono stati sensibilizzati anche i 650 alunni delle scuole delle direzioni didattiche per promuovere la consapevolezza sull’uso razionale dell’energia a nei consumi quotidiani.

"Lo scopo è diminuire del 20% il consumo di gas negli edifici pubblici nel corso della stagione invernale – spiega l’assessora Francesca Lucchi – e abbiamo chiesto a ciascuna direzione didattica la programmazione degli orari di riscaldamento, orientata a contenere i consumi ed evitare sprechi". Aderendo all’iniziativa le scuole potranno partecipare a laboratori e gli scolari otterranno un premio in libri sui temi dell’energia, il clima e l’ambiente.

"Dal 2011 ad oggi il Comune di Cesena ha conseguito un risparmio di 4 milioni di metri cubi di gas equivalente a 3 milioni di euro negli edifci comunali e nelle scuola", informa l’assessora Lucchi. Sono 50 gli impianti fotovoltaici installati su coperture di scuole, palestre, edifici pubblici, centri di quartiere; 65 gli edifici, tra scuole, palestre, edifici pubblici in centro storico, sedi di quartiere, che hanno ricevuto almeno un intervento di efficienza energetici. Per l’illuminazione pubblica sono stati effettuati da Energie per la Città interventi di efficientamento energetico su 1.500 lampioni a led, e altri 800 sono in programma nel 2024-2025.

Andrea Alessandrini