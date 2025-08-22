Sfida in trasferta con l’Inter campione d’Italia

La prima trasferta stagionale per la Primavera di Nicola Campedelli mette i giovani bianconeri di fronte all’Inter campione in carica; match che sarà disputato oggi alle 18 allo stadio ’Breda’ di Sesto San Giovanni.

Non dovrebbero esserci grandi novità sotto il profilo tattico in quanto lo schieramento con la difesa a quattro, il centrocampo che prevede tre elementi pronti a pressare e rilanciare il gioco e l’attacco con due punte supportate da un rifinitore ha mostrato di essere efficace nello scorso campionato e sabato scorso contro il Bologna lo ha confermato anche se nonostante un buon numero di occasioni non è arrivato il gol.

Il gol, appunto: questo al momento sembra il vero obiettivo da centrare, Galvagno e Papa Wade devono trovare l’intesa nei movimenti e i compagni devono capire come servirli nel modo migliore.

Può aiutare senza dubbio Carbone che nelle amichevoli precampionato ha fatto vedere di possedere un buon tiro, ci sono poi Lantignotti e Rossetti che contro il Bologna sono partiti dalla panchina ma sono pronti a diventare valide alternative in attacco.

Oggi di sicuro ci sarà da affrontare una squadra molto forte, l’Inter alla prima giornata ha sconfitto il Monza 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Iddrissou correndo poi però anche qualche rischio quando il Monza ha cercato il gol del pareggio.

Benito Carbone ha preso il posto di Andrea Zanchetta sulla panchina dell’Inter e pare deciso a confermare come suo schieramento prediletto la difesa a quattro con il centrocampo a tre e l’attacco con una punta centrale e due esterni a sostegno.

Per coloro che non possono affrontare la trasferta in terra lombarda, è possibile seguire l’incontro sul canale 60 del digitale terrestre oppure sulla applicazione sempre di Sportitalia. A dirigere questo incontro è stato designato Ferdinando Emanuel Toro della sezione arbitrale di Catania.

Roberto Daltri