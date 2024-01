Sfida sul palcoscenico per la ’Melagrana d’argento’

Si chiama "Paròli - dialetto in palcoscenico" e da 24 anni è un atteso e gradito appuntamento che pesca nella tradizione romagnola. Alla prima delle commedie in programma oggi a Cesenatico con "La Belarioesa" che presenta "Ui sta mei che ne’ un stoi nov", si registra già il tutto esaurito (anche la replica) al Centro San Giacomo. La rassegna è organizzata da RomagnaBanca per i propri soci, clienti e loro familiari che possono ritirare i biglietti ingresso omaggio a partire da una settimana prima di ogni spettacolo recandosi presso tutti gli sportelli della banca. Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 31 gennaio al Teatro Astra di Bellaria la compagnia dialettale La Mulnela di Santarcangelo presenta "Mezabota e la quistion de su didoun", due atti della compagnia; venerdì 16 febbraio al Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone la compagnia dialettale Della Speranza di Savignano presenta "E padron de curtilaz", tre atti di L. Mazzoni; giovedì 22 e venerdì 23 febbraio al Centro San Giacomo di Cesenatico la compagnia dialettale Jarmidied di Rimini presenta "Se t mor at dmand i dan", tre atti di M. Antolini; giovedì 29 febbraio al Teatro Astra di Bellaria la compagnia dialettale La Carovana di Riccione presenta: "L’America" tre atti di P.P. Gabrielli; giovedì 7 Marzo al Teatro Moderno Savignano la compagnia dialettale Hermanos di Longiano presenta "Mai vest e mai cnusou", tre atti comici di G. Canducci.

Al termine di ogni spettacolo il pubblico esprimerà il proprio gradimento attraverso un voto e la compagnia più simpatica e divertente si aggiudicherà il premio "La Melagrana d’Argento" simbolo del Credito Cooperativo.

Ermanno Pasolini