Sfida tra chef in piazza Pisacane: in palio c’è l’Oscar del pesce

Oggi si assegna l’Oscar del pesce, in una sfida in chiave goliardica, che vedrà protagonisti gli chef. L’appuntamento è dalle 16 alle 18 in piazza Pisacane e la partecipazione è libera e aperta a tutti. All’ombra della statua intitolata a Giuseppe Garibaldi, sul palcoscenico i protagonisti saranno Tania Crociati del ristorante Mediterraneo, Alessio Sassi del ristorante Giuliano e Roberto Cerbara del ristorante da Giorgio. Si tratta di un incontro in cui gli chef prepareranno dal vivo un piatto naturale, preparato con il pesce fresco del mare Adriatico, dove ognuno può presentare la ricetta che preferisce. È la prima volta che viene proposta una iniziativa di questo tipo e al termine dello show cooking la giuria voterà i piatti. I giurati sono Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione di Masterchef, la vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi e un esponente di RomagnaBanca, l’istituto che sostiene l’iniziativa. Il presentatore dell’evento sarà Daniele Tigli, speaker di Radio Studio Delta. Prima di questa sfida si terrà l’esibizione show cooking di Erica Liverani, in uno spettacolo a tre con gli chef Mattia Borroni e Sabatino Restuccia. In piazza Pisacane i frequentatori della kermesse "Il pesce fa festa" potranno così vedere all’opera alcuni dei più noti chef, conoscerli, carpirne qualche segreto e persino assaggiare gratuitamente i loro piatti. È un momento di crescita della manifestazione, i cui organizzatori, le associazioni Confesercenti e Confcommercio con il sostegno del Comune di Cesenatico, propongono anche iniziative culturali e di intrattenimento.

g.m.