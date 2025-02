Sfida tra matricole terribili. Romagna Rfc di scena a L’Aquila

Oggi pomeriggio, il Romagna Rfc, nell’ambito della seconda giornata di ritorno del campionato di seria A di rugby, farà visita a L’Aquila. In campo si affronteranno due squadre che stanno vivendo un periodo di grande crescita, dal momento che entrambe, da matricole del girone, si sono progressivamente confermate all’altezza della categoria portandosi nella zona della metà alta della classifica. Se i galletti arrivano a questo appuntamento con una striscia di 6 risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali è stato la vittoria di domenica scorsa contro il Napoli (un successo particolarmente ‘pesante’ che ha portato il Romagna Rfc al terzo posto), anche la squadra abruzzese, dopo un avvio di stagione in salita, ha trovato il passo giusto e si è assestata nella fascia centrale della graduatoria. Sul prestigioso campo del Fattori a L’Aquila c’è dunque da aspettarsi una bella sfida tra due squadre a caccia di conferme, che si ritrovano dopo il confronto dell’andata in cui era stato il Romagna ad avere la meglio con un netto 57-18, risultato che i biancoverdi cercheranno ovviamente di riscattare. Di fronte a un avversaria agguerrita per la squadra con base a Cesena sarà fondamentale avere ritmo e concentrazione in tutte le fasi del match, per chiudere al meglio questo primo mese del 2025.

I convocati: Bissoni, Burioli, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Foschini, Giannuli, Lamptey, Maiga, Marini, Maroncelli, Martinelli, Perju, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Strada, Tauro, Zani.

Il programma dell’undicesima giornata: L’Aquila-Romagna, Napoli-Primavera, Roma Olimpic-Paganica, Villa Pamphili-Livorno, Firenze-Civitavecchia.

La classifica: Livorno 45, Firenze 35, Romagna 34, Roma 33, Civitavecchia e L’Aquila 28, Paganica 18, Napoli 15, Primavera 12, Villa Pamphili -3.