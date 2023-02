Sfide a colpi di Risiko nel ’Campionato dei Corsari’

Gli appassionati romagnoli di Risiko quest’anno si ritrovano al Circolo Endas Borella, al 119 lungo la via Cesenatico, dove oggi inizia il ’Campionato dei Corsari’. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, nel 2023 viene sviluppata sul tema Marvel Avengers. Stasera alle 20.15 inizieranno le iscrizioni e alle 20.50 si chiuderanno con il lancio dei tavoli e le partite iniziano alle 21. È possibile effettuare delle pre iscrizioni sulla chat whatsapp Risiko Club Cesenatico al 392-6541914 contattando l’organizzatore Luca Toni, oppure ci si può iscrivere direttamente al Circolo Endas Borella. Il contributo è simbolico, 3 euro per le iscrizioni, 2 euro per i soci del club.

La formula del torneo è centrata su quattro partite a somma di punti con uno di scarto, che può essere una eventuale assenza o la partita con il peggior punteggio. Il metodo del punteggio è Spartac e nella formazione dei tavoli viene data priorità a quelli ’pieni’ formati da 4 giocatori. Ci sono in palio numerosi premi, che andranno ogni sera al vincitore con il maggior punteggio, a tutti i tiri con 3 ’uno’ in attacco ed ai primi quattro in finale. Il torneo è valido per il ranking Rcu Cesenatico. I successivi turni saranno il 2, il 9 ed il 16 marzo. Le semifinali si disputeranno il 24 e la finale il 31 marzo sempre in serata. Nelle semifinali e in finale, si svolgeranno partite amichevoli didattiche e gratuite, per chi vuole avvicinarsi al Risiko.

g.m.