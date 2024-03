Sfide davanti al monitor: "I giochi sono virtuali ma l’amicizia è reale"

Si può socializzare anche davanti a un videogioco? Sì, se i momenti trascorsi con un ‘controller’ in mano vengono condivisi. È lo spirito col quale un anno fa a Cesena è nata l’associazione ‘Romagna Esports’ che in dodici mesi di attività ha già raccolto le adesioni di 300 soci di ogni età. "Siamo soddisfatti – hanno commentato il presidente Alessandro Magnani, il vice Alessandro Pasini e il consigliere Riccardo Dalmo, che ieri hanno stilato un primo bilancio del loro percorso insieme all’assessore allo sport Christian Castorri – perché quello che offriamo è ben di più rispetto a qualche partita giocata con gli occhi incollati a un monitor. Sappiamo bene quali sono i rischi legati agli eccessi e proprio per questo abbiamo allestito un ambiente che incentiva a fare anche tante altre cose. Prima di tutto a socializzare e a fare amicizia tra persone che non si conoscono e che escono dalla sola dimensione della realtà virtuale per stringere legami reali. Così passano i pomeriggi – o le serate, per i più grandi – seduti sui divanetti, a confrontarsi, chiacchierare di passioni comuni, a farsi scherzi. È un bell’ambiente, nel quale accogliere e integrare i nuovi arrivati col sorriso è all’ordine del giorno".

Certo, lo sport vero è un’altra cosa, ma l’intento non è quello di creare competizione tra i due mondi, quanto piuttosto strizzare l’occhio alla complementarietà. "Tanti ragazzi che si cimentano in videogiochi sportivi, quelli sport li praticano anche nella vita reale o magari si allenano per tenere pronti i riflessi ed essere in ottima forma fisica, requisiti tutt’altro che secondari anche davanti alla consolle". La formula proposta, prevede un costo di 5 euro per la tessera annuale, al quale può seguire un abbonamento di 30 euro che consente l’accesso illimitato per 12 mesi. "Abbiamo organizzato oltre venti tornei, due eventi in esterna e abbiamo partecipato a fiere di gaming a Cesena e Forlì, senza dimenticare le feste di compleanno e i tanti altri appuntamenti che si susseguono nei nostri locali. Disponiamo di tutte le più note marche di consolle, unite a simulatori, pc estremamente performanti e intramontabili postazioni arcade. In effetti rispetto agli scorsi decenni i tempi sono cambiati, ora la fanno da padroni giochi e grafiche sempre più immersivi, ma lo spirto di chi resta affascinato è sempre lo stesso. La nostra presenza è un valore aggiunto: vigiliamo perché il clima resti sempre sano e conviviale e ci confortiamo costantemente con tutti i presenti. Genitori compresi, che spesso si avvinano a in modo dubbioso, ma che poi si ricredono, magari vedendo i loro ragazzi, generalmente più taciturni, che trovano entusiasmo, buon umore e tanta voglia di chiacchierare".

I prossimi passi sono quelli legati all’ulteriore aumento dei tesserati e, magari, alla formazione di una squadra di Esports, che si cimenti in competizioni nazionali e internazionali.