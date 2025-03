"Sfilata di negozi e cibo troppo caro"

Gabriella Rinaldi dice che i superemcati sono troppi. "I supermercati sono tanti e c’è troppa concorrenza, ma i prezzi sono cari ovunque. Non è una comodità avere tanti supermercati, io e mio marito non riusciamo a girare per i tanti negozi e andiamo sempre nello stesso alimentari della grande distribuzione. In alcune zone c’è veramente una sfilata ininterrotta di supermercati. Uno spera di trovare prezzi più bassi nei supermercati, ma bisognerebbe girare e prendere solo le cose in offerta, ma questo non è possibile. Noi ci accontentiamo, e abbiamo rinunciato ai prodotti più costosi, ma spendiamo tanto al mese. Facciamo una spesa abbondante ogni 15 giorni. E spendiamo circa 150 euro ogni volta: al mese sono 300 euro per due persone".