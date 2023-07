Sfilata in costume d’epoca e spettacolo di torce infuocate

Si conclude oggi a Bagno di Romagna, la ’tre giorni’ della 25ª edizione de ’I Giorni del Capitano’, rievocazione storica in costumi d’epoca dell’insediamento del Capitano nella Val di Bagno, nell’Anno Domini 1490. Il programma di oggi, promosso dall’Associazione Pro Loco del paese termale, prevede dalle ore 17 il corteggio e la sfilata, la gara di caccia con l’arco per i campioni dei Capitani, rientro in centro storico a Bagno. Poi, dalle ore 21, corteggio gara finale al bersaglio con l’arco, spettacolo di fontane a terra e torce infuocate. Anche oggi domenica ci sarà la possibilità di partecipare al corteggio serale indossando costumi d’epoca. Per informazioni gli interessati potranno contattare il numero 3356366143. Inoltre, anche questa sera a fine corteggio, spettacolo musicale e spazio anche ai balli nella centralissima piazza-salotto Bettino Ricasoli a Bagno, dove funzionerà altresì lo stand gastronomico della Pro Loco.