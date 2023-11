Sfinge, molti interrogativi. Via alle richieste online, ma il Comitato alluvionati invita alla cautela

I fondi ci sono, il portale è aperto. Tutti davanti al computer per inviare il prima possibile le pratiche relative alla ricostruzione post alluvione al sistema informatico ‘Sfinge’. Oppure no? In effetti se pure la macchina amministrativa pare a regime, le incognite sul campo restano. E non sono poche. Ragione per cui per esempio dal Comitato degli Alluvionati di Cesena in queste ore si invita alla prudenza. Lo dicono il presidente Marco Giangrandi, il suo vice Mauro Mazzotti e il coordinatore Vincenzo Mastropasqua, che in ogni caso fin da ieri pomeriggio erano operativi sul sito internet dedicato, scrutando la situazione. Il portale per la richiesta degli indennizzi, che doveva entrare in piena funzione alle 15, si è preso qualche decina di minuti in più, concedendo effettivamente l’accesso intorno alle 15.50. C’è pure la possibilità di scaricare un manuale utente che aiuta a muoversi su un’interfaccia in ogni caso non particolarmente complessa.

Il primo passo da compiere è quello di autenticarsi tramite spid, carta di identità elettronica o cnl, dopo di che si passa alla registrazione dei propri dati e, soprattutto, all’invio della documentazione necessaria. Qui arriviamo al nodo importante da risolvere: "Dal momento che in ogni caso serve inviare la perizia legata agli interventi da effettuare – argomentano dal comitato – è consigliabile che a svolgere le procedure sia proprio il perito stesso, che ha più dimestichezza sulla materia. Il punto però è che gli edifici coinvolti in Emilia Romagna sono circa 70.500 un numero enorme, che richiede un lavoro altrettanto importante. Quanto tempo impiagheranno gli addetti ai lavori a ultimare l’opera di perizia?". Per questa ragione una delle principali rivendicazioni che i comitati riuniti delle varie località alluvionate emiliano romagnole stanno rivolgendo al Governo è quella di snellire quanto più possibile le procedure: "Chiediamo che quanto meno entro la soglia dei 20.000 euro, eventualmente estendibile anche a 30.000, si possano considerare valide semplicemente le fatture relative agli interventi. In relazione ai quali chiediamo inoltre di poter adottare come riferimento il prezziario della Regione, più stringente rispetto a quello previsto in relazione al Superbonus".

Tra un mare di cifre e adempimenti serve fare chiarezza. In questa fase, l’unica certezza riguarda la fascia di rimborsi fino a 20.000 euro. Questa somma verrà divisa in due tranche, la prima accreditata dopo l’approvazione della richiesta, la seconda, dopo la presentazione delle fatture relative ai lavori. Al momento sono esclusi i mobili. In ogni caso l’indicazione è quella di inserire nel documento periziato l’intero ammontare dei danni, perché l’auspicio è che nei prossimi mesi vengano riconosciuti altri fondi, per esempio tramite credito d’imposta. In quel caso infatti per i risarcimenti si andrebbe a conguaglio basandosi sull’entità dei danni documentata nei moduli inviati ora. "Invitiamo a muoversi con attenzione – chiudono dal comitato – aspettando magari la pubblicazione delle cosiddette ‘Faq’, le risposte alle domande frequenti, che potranno fare più luce sul quadro. E’ chiaro che ricevere contributi è prioritario, ma bisogna evitare il rischio di sprecare opportunità importanti con una compilazione frettolosa". Al momento non è prevista una data di scadenza.