Sfruttamento nei campi Due condannati ma salta l’associazione a delinquere

di Paolo Morelli

E’ saltato il teorema della procura della Repubblica di Forlì sull’organizzazione delle finte cooperative sociali che reclutavano lavoratori nordafricani, non sempre in regola col permesso di soggiorno, e li facevano lavorare per le aziende agricole e gli allevamenti locali: ieri alle 19.10, dopo quattro ore di camera di consiglio, il collegio giudicante del tribunale di Forlì (presidente Monica Galassi, a latere Elisabetta Giorgi e Marco Mazzocco) hanno assolto i cinque imputati, tutti di origine marocchina, dall’accusa più pesante, l’associazione per delinquere, perché ‘Il fatto non sussiste’. Due di loro, consideriati i capi dell’organizzazione, sono stati condannati per i reati relativi al caporalato: si tratta di El Naji Boulkoute, 34 anni, e Hamid Boulgout, 29 anni, condannati rispettivamente a quattro anni di reclusione e 17.500 euro di multa, e a due anni e mezzo di reclusione e 16.500 euro di multa. Gli altri tre imputati sono stati assolti ‘perché il fatto non costituisce reato’: sono Rachid Boulkoute, 39 anni, Hicham Boulgoute, 38 anni; e Ahmed Boulgout, 35 anni. Quest’ultimo è residente a Forlimpopoli, mentre gli altri quattro sono residenti o domiciliati in provincia di Verona, dove aveva sede la cooperativa sociale Power Service che assumeva i lavoratori pagandoli cinque euro all’ora, li alloggiava in case di campagna spesso sovraffollate facendo pagare 150 euro per ogni posto letto, e li portava sui posti di lavoro con furgoni.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Massimo Dal Ben di Verona e Alessandro Sintucci di Cesena. Nell’elenco degli imputati c’era anche la cooperativa Power Service, difesa dall’avvocato Francesca Versari, prosciolta perché fallita da tempo.

A carico dei due imputati condannati ci sono pesanti provvedimenti economici: la confisca di 150.000 euro e il risarcimento ai venti lavoratori nordafricani che si erano costituti parte civile con l’assistenza degli avvocati Francesco Lombardini e Beatrice Baratelli. Per ognuno di loro i giudici hanno fatto un calcolo relativo al periodo in cui hanno lavorato e hanno stabilito risarcimenti immediati compresi tra 1.000 e 28.300 euro, salvo quantificare il risarcimento totale in sede civile. Risarcimento di 3.000 euro per la Cgil di Cesena, costituita parte civile con l’avvocato Gerardina Froncillo in sostituzione dell’avvocato Gian Andrea Ronchi di Bologna.

Il pubblico ministero Sara Posa aveva ricostruito le indagini partite nel giugno 2016 per iniziativa dei carabinieri di Borello e poi sviluppate dalla guardia di finanza, e aveva sollecitato condanne più severe ritenendo che ci fosse il vincolo dell’associazione per delinquere per tutti gli imputati: 5 anni e 6 mesi di reclusione e 16.000 euro di multa per El Naji Boulkoute, ritenuto il capo dell’organizzazione; 5 anni e 4 mesi di reclusione e 15.500 euro di multa per Hamid Boulgout; 5 anni e 5 mesi di reclusione e 14.500 euro di multa per Rachid Boulkoute; 5 anni e 2 mesi di reclusione e 14.500 euro di multa per Hicham Boulgoute, e un anno e mezzo di reclusione per Ahmed Boulgout.

Gli avvocati di parte civile avevano rafforzato la tesi accusatoria chiedendo che il risarcimento venisse stabilito direttamente nella sentenza, non successivamente con un processo civile.

I difensori, invece, avevano sollecitato l’assoluzione degli imputati; in particolare l’avvocato Dal Ben aveva ricordato che questo processo era nato da un litigio tra due cooperative per il controllo del mercato del lavoro in Romagna e in Veneto, e che a Verona era nata un’inchiesta giudiziaria analoga, ma era stata archiviata.