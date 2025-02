Sfuma il bis al tiebreak. Cesena cede al Pisa

Il bis è sfumato al tiebreak. La squadra di sitting volley che unisce Cesena e Parma e che deteneva la Coppa Italia, lo scorso fine settimana a Rimini, si è dovuta arrendere 3-2 (22-25, 25-20, 25-16, 16-25, 15-11) in finale contro la storica rivale Pisa. "E’ stata una gara combattutissima – racconta Monica Tartaglione, responsabile della sezione sitting volley del Volley Club Cesena – che abbiamo affrontato in emergenza a causa dell’assenza di una delle nostre giocatrici più importanti. Siamo abituati a giocare col doppio palleggiatore e non siamo riusciti a farlo, vedendoci costretti a trovare soluzioni dell’ultimo minuto, che ci hanno comunque permesso di restare sul pezzo fino alla fine. Noi e Pisa siamo ormai da anni protagonisti a livello nazionale. Venivamo da un tris di vittore in Coppa Italia, in Supercoppa e nel campionato, terminato con la conquista dello scudetto, tutte le volte sempre davanti alla squadra toscana. Questa volta loro hanno visto la possibilità di prendersi la rivincita e non se la sono fatta sfuggire. Complimenti ai nostri avversari, ma la prossima sfida è già dietro l’angolo, perché a fine marzo proprio a Pisa ci sarà l’appuntamento con la Champions League: abbiamo un mese di tempo per prepararci e ci faremo trovare pronti". Il fine settimana era iniziato al meglio, con la larga vittoria della compagine che unisce GiocoParma e Volley Club Cesena contro Roma 3-0 (25-6, 25-11, 25-11), mentre Pisa aveva liquidato Nola con lo stesso punteggio. "Nessun rimpianto – riprende Tartaglione – è stata un’ottima esperienza vissuta davanti a una splendida cornice di pubblico e alla presenza di Giuseppe Manfredi (proprio in occasione della concomitante assemblea nazionale è stato rieletto presidente della Fipav, ndr). E’ importante che il nostro sport continui a conquistare visibilità e occasioni come queste sono un volano importantissimo per tutti".

Luca Ravaglia