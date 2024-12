Sgambetto alla capolista. La Sab Group sale in vetta

Continua il periodo d’oro di Sab Group Rubicone in volley che nel campionato di serie B maschile ha sconfitto in trasferta la capolista Osimo al tiebreak, agguantandola così in classifica e conquistando meritatamente la vetta insieme anche ad Assisi. Tutta la squadra ha giocato una gara di alto livello ma le prestazioni di Bonatesta e soprattutto Mazzotti meritano un plauso particolare. Il posto 4 gialloblù si è fatto apprezzare, oltre che i 28 punti scaricati a terra (3 ace) anche per un ottimo 67% in ricezione. Mazzotti invece coi suoi 29 punti (anche lui 3 ace) è stato l’autentico mattatore del quinto e decisivo set caricandosi sulle spalle il peso dell’attacco nei momenti decisivi del match. C’è ancora parecchio da migliorare ma la tenacia e la tenuta mentale mostrata nei momenti decisivi dai sammauresi fanno sperare molto bene per il prosieguo del campionato. Il raggiungimento della vetta non deve essere un punto di arrivo bensì il punto da cui partire per crescere e migliorarsi. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 14 dicembre alle 17.30 al Palazzetto di San Mauro Pascoli contro Montorio, decimo a 11 punti, 10 in meno rispetto ai romagnoli.

La partita inizia con entrambe le squadre molto aggressive. Osimo si spinge in avanti grazie a un buon servizio, ma il Rubicone risponde bene con Bonatesta, mantenendo il punteggio equilibrato. Nonostante un buon attacco, la ricezione degli ospiti va in crisi e Osimo ne approfitta, vincendo il set 25-18. I sammauresi pareggiano i conti nel secondo parziale (24-26), ma i padroni di casa riallungano nel terzo (25-22). A quel punto però il Rubicone cambia definitivamente passo, andando a vincere in scioltezza il quarto (15-25) e strappando con gli artigli il set decisivo, conquistato capitalizzando l’ottavo match point.