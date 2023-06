Sgarbi boccia la pensilina "Obbrobrio inverecondo"

di Elide Giordani

Gli è bastato vederla in foto, ancora in fieri, mentre la città si divide tra chi la aborre e chi la giustifica, per dire la sua con un’espressioni definitiva: "Un obbrobrio". Non c’era da aspettarsi di meno dal critico d’arte, sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, abituato alle valutazioni tranchant e ai pareri incontrovertibili (stessa sorte è toccata ad un’altra pensilina progettata nientemeno che davanti alla nuova uscita degli Uffizi a Firenze). Ma questa volta il giudizio è molto più di una stroncatura. La controversa pensilina che ombreggia e definisce l’ingresso dello storico Palazzo del Ridotto, è più che brutta: "E’ invereconda", dice Sgarbi. E continua: "Non è bastata la pioggia dal cielo e l’alluvione per mettere in ginocchio Cesena. Adesso, nella probabile distrazione della Sovrintendenza, che richiamo al suo dovere, la città è afflitta da un altro danno dal cielo, una invereconda e abnorme pensilina addossata al Palazzo del Ridotto, pensata da qualche mente perversa contro la città". E ancora: "Interventi come questi non sono ammissibili, non può essere ridotto così il centro storico di Cesena". Infine l’appello alla Sovrintendenza: "Intervenga senza indugio".

Il fatto è che la Sovrintendenza, chiamata a gran voce non solo dal sottosegretario, quella pensilina (progettata dallo studio Ceredi come il resto dell’intervento sulle tre piazze) l’ha visionata e approvata, e questo evidentemente è sfuggito al sottosegretario Sgarbi. Che fare, dunque? Per il momento può essere demolita solo a parole. E tante ne girano per la Rete e in città. Il tema, al di là del gusto personale di chi ha il legittimo diritto di dire la propria, è quello più tecnico del connubio tra un intervento contemporaneo e un palazzo storico. Di esempi in giro per il mondo ce ne sono tanti, non ultima la piramide davanti al Louvre, mal digerita dagli stessi parigini e divenuta poi un’icona. Ma Cesena non è Parigi e la voce del dissenso - con buona pace dei tanti a cui la pensilina non fa ne caldo ne freddo - esprime toni molto più alti.

Di sicuro c’è che ogni intervento in centro storico (che dire delle accuse di "bruttezza" di Piazza della Libertà) scatena un pandemonio. Non dimentichiamo che non piacciono neppure le aiuole bianche davanti alla Malatestiana e che c’è nel mirino il busto di Serra privato delle sue catene originali, delizia dei rom che ne hanno fatto in più occasioni il loro stenditoio. Resta però anche la geometria zoppicante dei lecci difesi con passione, e qualche auto di troppo, a rompere l’armonia della piazza.